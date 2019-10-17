Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bu hafta da istikrarlı kadroyu bozmamaktan...

Takımın durumunu değerlendiren Tamer Tuna, son 4 maçta ortaya koydukları performansın hedef oluşturmak adına önemli olduğunu belirtti. Tuna, "Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Başakşehir maçı da kendi yolumuzu çizme konusunda en önemli maç diyebiliriz. 10 kişiyken ortaya koyduğumuz mücadeleyle aldığımız puanlar ve Kayserispor maçındaki farklı galibiyet, Başakşehir maçını biraz daha önemli hale getirdi. Güçlü ve neler yapabildiğini bildiğimiz bir takıma karşı bizim de ortaya koyacaklarımız, inşallah son maçlardaki performansımızın da üzerinde olur. Bunu yapabilirsek kazanabileceğimizi biliyoruz. Zaten yapımız, oyun anlamında karakterimiz ve oyun kültürümüz gelişme halindeydi. Mücadele gücümüz, bütünlüğümüz ve taraftarla olan coşkumuz çok iyi seviyedeydi. Milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz" dedi.

''Başakşehir maçında da Kayserispor karşısında oynadığımız kadroya yakın bir kadroyla mücadele edeceğiz"

Ligde ilk haftalarda gol sıkıntısı çeken Göz-Göz'de gol atamadıkları dönemde bile artı yönlerinin fazla olduğunu belirten Tuna, "Bunlar, maçları kazanamayınca, golü bulamayınca görünmeyebiliyor. Bu yönlerimizi geliştirirken pozisyona girme oranı, gole çevirme yüzdelerimizi artırmak zorundaydık. Biz bu konuda hızlı bir geçiş yaptık. Sancılı dönemlerden iyi çıkabilen bir takımız. Göztepe, büyük camiası ve taraftarıyla birleştiğinde tüm sancılı dönemleri atlatabilme yeteneğine sahip. Geçen sezon da o süreci sonlara doğru yaşamıştık. Umarız ki bundan sonra gol atamadığımız bir maç yaşamayız. Gol atamama, stres ve oyuncular üzerindeki baskıyı yenebilme kabiliyetine sahip olmak önemlidir" diye konuştu. Transferin son günlerinde aralarına katılan oyuncularla birlikte kadro istikrarının sağlandığını anlatan Tuna, "Sezon başındaki yaşadığımız sancılı dönem bazen istikrarsızlıktan kaynaklanıyordu. Arayışımıza cevap bulmuş olmaktan dolayı mutluyum. Bu hafta da istikrarlı kadroyu bozmamaktan yanayım. Başakşehir maçında da Kayserispor karşısında oynadığımız kadroya yakın bir kadroyla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.