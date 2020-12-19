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Spor Göztepe sahasında yenildi
Spor

Göztepe sahasında yenildi

Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:53:00 -
Göztepe sahasında yenildi

Süper Lig'in 13. haftasında  Göztepe, Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenildi.

14. dakikada Cherif Ndiaye'nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Guilherme'nin yaptığı vuruşla kaleci Münir topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Sol kanattan Guilherme'nin kullandığı serbest atışta Alpaslan'ın ceza sahası içinde kafa vuruşunda bir kez daha kafasıyla direkten dönen topu kaleye gönderen Cherif Ndiaye, kaleci Münir'in vurduğu top oyun alanına geri döndü.

Popov 33. dakikada ceza sahasında sağ kanattan Mame Diouf'u ortadan vurdu ve top direğin hemen yanında auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

İİki takım oyuncuları Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.

Oynadıkları son Süper Lig maçlarına göre, Göztepe'de ceza alan Murat Paluli ile Göztepe'de sakatlanan Berkan Emir ve Gökhan Karadeniz Atakaş Hatayspor'da forma giyemedi.

İkinci yarı

47. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Soner'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

54. dakikada ceza sahası içinde Traore ile Yalçın Kayan'ın müdahale etmek istediği top Göztepeli savunmalı oyunculardan kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Volkan Bayarslan, Yalçın'ın topa elle dokunduğuna karar verip beyaz noktayı gösterdi. 

59. dakikada penaltı atışını kullanan Mame Diouf, takımını 1-0 öne geçirdi. 

79. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda, kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

86. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında topla bir süre ilerleyen Boupendza'nın çapraz pozisyonda attığı şutta top auta gitti. 

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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