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Spor Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Spor

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:47:03 -
Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmana takıma yeni dahil olan Guilherme de katıldı. İlk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra Başakşehir maçının taktiği üzerinde durdu.

Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın İzmir'de yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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