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Spor Göztepe, Erzurumspor deplasmanında puan arayacak
Spor

Göztepe, Erzurumspor deplasmanında puan arayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:29:20 -
Göztepe, Erzurumspor deplasmanında puan arayacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 5 maçtır galip gelemeyen Göztepe, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, 8. haftaya 7 puan ve averajla 14. sırada girdi. Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe, yarın saat 16.00'da hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabakada Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de rakibiyle 2018-2019 sezonunda 2 kez karşılaşan Göztepe, ikisinde de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe, rakibine deplasmanda 2-1, İzmir'de ise 1-0 mağlup olmuştu.

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