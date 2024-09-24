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Spor Göztepe bu sene farklı...
Spor

Göztepe bu sene farklı...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Göztepe bu sene farklı...

EMİRCAN KIŞLACIK- Süper Lig'de fark oluşturan İzmir ekibi Göztepe'nin yükselişi her geçen gün devam ediyor.

EMİRCAN KIŞLACIK- Süper Lig'de fark oluşturan İzmir ekibi Göztepe'nin yükselişi her geçen gün devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 ile geçen Göztepe, yoluna yenilgisiz devam eden dört takımdan biri olarak öne çıkıyor.

İzmir ekibi ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi yoluna namağlup devam ediyor.

Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek üst üste ve toplamda 2. galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip diğer 3 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, 6. haftayı 9 puan ve averajla 6. sırada tamamladı.

Ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la namağlup 4 ekipten biri durumundaki İzmir temsilcisi, geçen sezon dahil 11 maçtır yenilmiyor.

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