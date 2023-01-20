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Spor Göztepe-Altay maçının iddianamesi hazırlandı! F.E. "öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanacak
Spor

Göztepe-Altay maçının iddianamesi hazırlandı! F.E. "öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanacak

Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar için 22 sanık hakkındaki iddianame hazırlandı. Karşı tribüne işaret fişeği gönderen F.E.'nin 15 yıla hapsi istendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 18:59:00 - 2023-01-20 18:59:37
Göztepe-Altay maçının iddianamesi hazırlandı! F.E. "öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanacak

 Yeniakit.com.tr 

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe-Altay maçında futbolla ilgisi olmayan olaylar yaşandı.

Göztepe kalecisine korner direği ile saldırılırken, tribünden tribüne işaret fişeği fırlatılan maç tatil edildi.

İzmir'deki olaylı derbide arbede stad dışına da taştı. Gece boyunca taraftar grupları arasında olaylar yaşandı.

22 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara karıştığı tespit edilen 22 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 4'ü tutuksuz 22 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, fişeği atan F.E'nin "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıla kadar hapsi istendi.

Karşı tribüne işaret fişeği fırlatarak bir taraftarın ağır yaralanmasına sebep olan F.E.'nin savunmasında, işaret fişeğini meşale zannettiğini söylediği öğrenildi.

Alkole sığındı!

F.E.'nin ifadesi şöyle:

Biletsiz maça girmenin pankart ya da davul ile mümkün olacağını düşündüm. Otobüste, pankartı aldığım yerde meşale zannettiğim işaret fişeğini buldum. İşaret fişeğinin ne olduğunu bilmem. Kazağımın içine göbek kısmıma sakladım. Stada girerken üstüm çok detaylı aranmadı. Giriştekilere, 'aramam yapıldı' demiştim. Maçta sis bombası yakıldı, ortalık siyah dumanla kaplandı. Yakıldığı yere doğru gittim, amacım polislerin beni görmemesiydi. Maddeyi yakacaktım. Meşale zannettiğim şeyin alt kısmındaki ipi çekerek yaktım.

Çıkan sesten korktum. Alkollü olduğumdan dengem bozuldu, meşale zannettiğim şey elimden Göztepe taraftarlarının bulunduğu maraton tribünündeki seyircilere gitti. Elimden fırlayanın meşale olmadığını o an anladım. Öğrendiğim kadarıyla işaret fişeğiymiş. Bilseydim almazdım. Karşı tarafı hedef almadım. Çok pişmanım.

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