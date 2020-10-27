Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
İZMİR (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular taktiksel çalışma ile idmanı tamamladı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.