  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe, 2 futbolcusuna profesyonel sözleşme imzalattı
Spor

Göztepe, 2 futbolcusuna profesyonel sözleşme imzalattı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:35:39 -
Göztepe, 2 futbolcusuna profesyonel sözleşme imzalattı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iki futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir süredir A Takım ile antrenmanlara çıkan Tibet Öniz ve Yılmaz Basravi ile 2024-2025 sezonu bitimine kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

2002 doğumlu Tibet Öniz'in 14 yaş altı takımından itibaren sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği, 19 ve 21 yaş altı takımlarında mücadele eden Yılmaz Basravi'nin de 2000 doğumlu olduğu belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı
Siyaset

Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Cumhuriyeti kutlamak yerine gösteriş yapma derdine düşen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, katıldığı 29 Ekim töreninde ismi okunmadığı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay