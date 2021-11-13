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Yerel Gözlük kabından tarih çıktı: Roma-Osmanlı dönemlerine ait 199 sikke
Yerel

Gözlük kabından tarih çıktı: Roma-Osmanlı dönemlerine ait 199 sikke

Aydın'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir eve düzenlediği operasyonda, E.S.'nin (48) üzerinde gözlük kabına saklı 199 tarihi eser niteliğindeki sikke ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 09:23:00 -
Gözlük kabından tarih çıktı: Roma-Osmanlı dönemlerine ait 199 sikke

Aydın İl Jandarma ekipleri, kırsal Yeniköy Mahallesi'nde E.S.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde arama yaptı. E.S.'nin üzerinde de arama yapan ekipler, gözlük kabı içerisine saklanmış Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen ve tarihi eser niteliği taşıyan 199 sikke buldu.
Tarihi eserlere el koyan jandarma E.S.'yi ise gözaltına alarak karakola götürdü.

Tarihi eserler ise Aydın Arkeoloji Müzesine teslime dileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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