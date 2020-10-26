Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı Ukrayna'ya da boykot başladı

Türk ürünleri, son birkaç aydır bir çok pazarda boykot ve yükseltilen vergilerle mücadele ediyor. Suudi Arabistan’da yerel makamların dahi açık açık dile getirdiği Türk ürünlerinin kullanılmaması sadece Arap Yarımadası’nda değil, Kuzey Afrika ülkeleri ve bazı Ortadoğu ülkelerine de yayıldı.

Boykot sadece bazı Arap ülkelerinde değil, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde de hissedilmeye başlandı. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn üçgeninde hissedilen boykotun nedeni Kaşıkçı Cinayeti, Mısır’daki gelişmeler ve Libya iken, Batı’da başlatılan boykotun nedeni ise Kıbrıs Adası’nda doğalgaz aramaları ve Karabağ’da Azerbaycan’a verilen destek.

Geçen hafta ABD ve Fransa’nın bazı eyalet ve kentlerinde Ermeni Diasporası Türk ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı. Rusya, Fransa, Orta Doğu, Kanada, Güney Amerika ve Avustralya gibi ülke ve bölgelerde faaliyet gösteren Ermeni Ulusal Komitesi (Armenian National Committees) ve ABD’deki kolu Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) organize ettiği Türk ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı. Karabağ’ın tekrar kazanılması sürecinde Azerbaycan’ın yanında olduğu mesajı veren Türkiye’ye karşı çalışmalarını hızlandıran ANCA yöneticilerinin Los Angeles, New York ve Washington gibi şehirlerde Türk malı kullanan market ve zincir mağazalara girerek, Türk ürünü boykot çağrısı yapıyor.

İlki ve en dikkat çekeni Ermeni Diasporası’nın sosyal medyada başlattığı 4 ülke boykotu. Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin ziyareti ve savunma başta olmak üzere birçok alanda imzalanan anlaşmalardan dolayı Ermeni Diasporası tepki göstermeye başladı. Gürcistan’ın da Karabağ’ın geri kazanılması sürecinde tarafsız olduğunu açıklamasının ardından Ermenistan Diasporası, Türkiye ve Azerbaycan’ın ardından Ukrayna ve Gürcistan’a boykot çağrısı yaptı. ABD ve AB’de yayılan boykot çağrısıyla özellikle Türk ve Ukrayna malı ürünleri alanların Azerbaycan’a yardım yaptığı anlatılıyor.

ANCA, HALC ve IDC’den Türkiye aleyhinde ortak kampanya

ABD’de yaşanan bir başka gelişme ise Ermenistan’ın dünyaya yayılan diaspora örgütü ANCA’nın, iki farklı örgütle daha bir araya gelerek Türkiye’ye karşı ortak boykot çağrısı yapması oldu. Ermeni Diasporası’nı yöneten ANCA, Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (Hellenic American Leadership Council-HALC) ve In Defence of Christians (IDC) ile birlikte Türkiye’ye karşı bir kampanya başlattı. HALC, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin Washington’daki en güçlü temsilcisi. IDC ise Mısır- Lübnan siyasetinin ABD’deki temsilcisi olarak biliniyor. Bu 3’lü bir araya gelerek Türk ürünü ve THY gibi Türkiye’nin sembol şirketlerine karşı boykot kararı aldı.

Geçen yıl Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları konuşulmuştu. Bu yıl da Ermenistan Birleşik Arap Emirlikleri Lübnan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi bir araya gelmesi imkansız ülkeleri buluşturan Türkiye düşmanlığı.