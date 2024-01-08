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Ekonomi Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var!
Ekonomi

Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 11:09:00 -
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var!

2024'ün ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinede milyonlarca emeklinin merakla beklediği işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi masaya yatırılacak.

2024'ün ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinede milyonlarca emeklinin merakla beklediği işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Yeni yılın ilk kabinesi olan toplantıda birbirinden önemli konular masaya yatırılacak.

EMEKLİLERE YÖNELİK ZAM DÜZENLEMESİ MASADA

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. 2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Ekonomideki son gelişmeler de kabinede ele alınacak.

FAHİŞ ARTIŞLARA İLİŞKİN DENETİMLER KABİNE GÜNDEMİNDE

Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.
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TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele operasyonlarının da kabinede konuşulması bekleniyor. TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarına dair yeni bilgiler Erdoğan'a sunulacak.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, 16 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin detayları kabinede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor

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Yorumlar

Neron11

Acele etmesinler ne gerek var, emekli hükümet için gereksiz insan ,bunun için çok komik olan maaşlara komik zamları müjde diye sunuyorlar , 2004 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücrete oranı 1.47 ,şimdi asgari ücretin yarısı ,işte hükümetin emekliyi getirdiği müthiş ! refah seviyesi

Ahmet Tunç

Yine ulufe dağıtılacak anlaşıldı..
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