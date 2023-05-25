Gözler TFF'de! Beşiktaş ligi iptal ettirebilir mi?

Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un kalan maçlarında tüm rakiplerine 3 puan verilmesine karşı çıkan Beşiktaş yönetimi, ligi tescil etmeyeceğini beyan etmeye devam ediyor. Son olarak siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, aynı açıklamayı yaptı. Kocadağ, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız." dedi.

Ligin tescil kararını TFF veriyor

Ligin tescilinde nihai karar makamı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF). Türkiye'de her türlü futbol organizasyonu düzenleme ve tescil etme yetkisine sahip olan TFF, her sezon liglerin bitmesinden bir süre sonra açıklama yaparak ligleri tescil ettiğini kamuoyuna duyurur ve böylece tüm sonuçlar resmileşir.

İşte lig tesciline dair talimat maddesi

TFF'nin ligleri tescil etmesine dair düzenlene Futbol Disiplin Talimatı'nın 26. maddesinde tanımlanıyor. Önce bu maddeye yakından bakalım:

MADDE 26 – MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ

(1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın öngördüğü süreç içerisinde tamamlanmış müsabakaların sonuçları, hakem raporları ile tespit edilir.

(3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.

(4) Müsabaka sonucunu etkileme eylemi, müsabakanın sonucunun tescilinden sonra anlaşılsa dahi tescil iptal edilir. Tescilin iptali, kulüplere herhangi bir tazminat ve sair talep hakkı vermez.

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Beşiktaş, deplasman farkını örnek veriyor

Beşiktaş yönetimi, Gaziantep ve Hatay'ın çekilmesi nedeniyle, kalan maçların yanı sıra daha önce oynadıkları maçların da yok sayılmasını istedi. Siyah beyazlılar, kalan maçlarda tüm takımların hükmen 3-0 galip ilan edilmesinin adil olmadığını savundu. Beşiktaş, örnek vererek, rakipleri Galatasaray'ın bu sayede kendilerinden daha az deplasman maçı oynayarak sezonu bitereceğini ve bunun da adil bir durum olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray sezonun ilk yarısında Gaziantep ve Hatayspor maçlarından 6 puan, Beşiktaş ise 1 puan toplamıştı.

Beşiktaş, UEFA'dan mektupla görüş istedi

Beşiktaş yönetimi, konuya dair bir mektup yazarak UEFA'ya da başvurdu. Ancak bu başvuru sadece UEFA'dan görüş almakla sınırlı. Çünkü, UEFA, yerel federasyonların liglere dair kararlarına karışmıyor. Buna rağmen Beşiktaş, UEFA'dan görüş istedi. Siyah beyazlılar muhtemelen kendi lehlerinde bir görüş gelirse bunu de TFF'ye yapacağı tescille ilgili başvuruya ekleyecek.

Hukukçu Bağlan, Beşiktaş'a şans vermiyor

Depremzede takımların maçlarının geçerli olması nedeniyle Süper Lig'in tescil edilmemesini talep eden Beşiktaş Kulübü bir sonuç alabilir mi? Spor hukukçusu Aysu Melis Bağlan, öncelikle tescile dair başvuru mercisinin UEFA değil, TFF olduğunu vurguluyor. Bağlan, "Yurt dışında futbol hukuku toplantılarına katıldığımda Türkiye’nin en büyük sorunu her sıkıştığında UEFA’ya 'mektup' yazması oluyor ne yazık ki! Türk kulüplerinin 'başvuru' ile 'mektup' arasındaki farkı öğrenmesi gerekiyor." dedi.

"UEFA, kendi aranızda anlaşın diyecek"

Benzer durumun Fenerbahçe ile Trabzonspor kulüpleri arasında da yaşandığını kaydeden Bağlan, "Bu mektuplar Türkiye’deki 'algı' kültürünü beslese de bir karşılığı yok. Çünkü itiraz mercii şu an TFF. Kulüpler elbet UEFA'dan görüş isteyebilir ama 'mektup' niteliğinde. UEFA, Beşiktaş'a 'TFF ile aranızda anlaşın' diyecek." dedi.

Beşiktaş'ın gerekçesi talimatta yok

Beşiktaş'ın Süper Lig'in tescil edilmemesi talebine TFF'nin olumlu bir cevap vermesi mümkün gözükmüyor. Futbol Müsabaka Talimatı'na göre ligler tescil edilse de sonrasında sonuçların şaibeli olduğuna dair somut deliller ortaya çıkartılırsa, tescili kaldırabilir. Beşiktaş'ın depremzede takımlara dayanarak yaptığı itiraz ise talimatta çizilen çerçeve uymuyor.

Ajansspor