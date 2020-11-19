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Ekonomi Gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum
Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum

Ekonomi piyasalarında gözler Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıya çevrildi. Öte yandan bugün dolar güne 7,72 liradan euro ise 9,15 liradan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:08:00 -
Gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Naci Ağbal başkanlığında ilk kez toplanıyor. Geçtiğimiz ay PPK'da beklenenin aksine faiz artırımı çıkmamıştı. Bu da döviz kurlarında dalgalanmalara yol açtı. Bugün yine Merkez'den bir faiz artırımı bekleniyor. 

Birçok analist ve kurum son 10 günde 400 ila 500 baz puan arasında bir faiz artırımı beklediğini açıkladı.

Saat 14.00'da açıklanacak faiz kararı kurların seyrinde etkili olabilir. 

Bu kritik güne dolar 7.72, Euro ise 9.15 liradan başladı.

Dünyada ise koronavirüsün ikinci dalgası ve aşı konusunda yaşanan gelişmeler izleniyor. Aşı konusunda üs üste iyi haberler gelse de vaka sayılarındaki artış piyasaları tedirgin ediyor.

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