Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı. Bu kararın ardından CHP ve Yeni Yol Grubu İmralı heyetine üye vermeyeceklerini duyurdu. DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti'den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın İmralı'ya gidecek isimler olduğu açıklandı.

Heyetin gidişi için dün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

HER ADIMI MİT ORGANİZE EDİYOR

İznin ardından; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis heyetinin, PKK elebaşı Öcalan’la görüşmek üzere yarın ya da çarşamba günü İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

Heyetin İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gideceği belirtildi.

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor. MİT'in görüşmeleri de kayıt altına alması bekleniyor,

Üç kişilik heyet İmralı dönüşünde görüşmeye ilişkin komisyonu bilgilendirecek ve böylece komisyonun dinleme mesaisi tamamlanmış olacak. Ardından gözler 28 Kasım tarihine çevrilecek. O tarihe kadar komisyonda yer alan siyasi partiler görüş ve önerilerini komisyona iletecek ve komisyonun hazırlayacağı rapor için çalışmalar başlayacak

Raporda Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te gerçekleşebilecek yasal düzenlemeler için atılacak adımlara ilişkin öneriler olacak.