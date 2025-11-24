  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Gündem Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!
Gündem

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Bir çok haber sitesinde milletvekillerinin İmralı ziyaretini bugün yapacağı haberleri yer alsa da vekillerin salı ya da çarşamba günü İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Heyet, deniz yoluyla değil helikopter ile İmralı Adası'na gidecek. Görüşmenin her adımı MİT tarafından kayıt altına alınacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı. Bu kararın ardından CHP ve Yeni Yol Grubu İmralı heyetine üye vermeyeceklerini duyurdu. DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti'den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın İmralı'ya gidecek isimler olduğu açıklandı.

Heyetin gidişi için dün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

HER ADIMI MİT ORGANİZE EDİYOR

İznin ardından; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis heyetinin, PKK elebaşı Öcalan’la görüşmek üzere yarın ya da çarşamba günü İmralı'ya gitmesi bekleniyor. 

Heyetin İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gideceği belirtildi.

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor. MİT'in görüşmeleri de kayıt altına alması bekleniyor,

Üç kişilik heyet İmralı dönüşünde görüşmeye ilişkin komisyonu bilgilendirecek ve böylece komisyonun dinleme mesaisi tamamlanmış olacak. Ardından gözler 28 Kasım tarihine çevrilecek. O tarihe kadar komisyonda yer alan siyasi partiler görüş ve önerilerini komisyona iletecek ve komisyonun hazırlayacağı rapor için çalışmalar başlayacak

Raporda Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te gerçekleşebilecek yasal düzenlemeler için atılacak adımlara ilişkin öneriler olacak.

 

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: "Fikri provokasyon" vurgusu
Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Gündem

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...
İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

Gündem

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

Karahasanoğlu’ndan İmralı’ya itiraz edenlere Hodri Meydan! İmralı’ya gitmeyenleri, alkışlayacağım, bir şartla..
Karahasanoğlu’ndan İmralı’ya itiraz edenlere Hodri Meydan! İmralı’ya gitmeyenleri, alkışlayacağım, bir şartla..

Gündem

Karahasanoğlu’ndan İmralı’ya itiraz edenlere Hodri Meydan! İmralı’ya gitmeyenleri, alkışlayacağım, bir şartla..

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

Gündem

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Gündem

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Allah CC sonunu hayreylesin insallah. Niyet halis olunca barisin yesermesi ve kardesligimizin ebeden daim olmasi nasib olacaktir. Allah CC Sayin Devlet Bahceliden ve Erdogandan ve bu yola cikan tum devlet erkanindan razi ola.

Tahir

yazıklar olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23