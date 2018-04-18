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Gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli erken seçim için buluşuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dün grup toplantısında '26 Ağustos'ta yapılsın' sözleriyle dile getirdiği erken seçim çağrısı sonrasında gözler bugün Beştepe'ye çevrildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:40
Gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli erken seçim için buluşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dün partisinin grup toplantısında "3 Kasım 2019'u beklemeyelim, 26 Ağustos'ta erken seçim yapılsın" açıklaması sonrasında 'erken seçim' tartışmaları başladı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısından sonra parti yetkilileriyle bir araya gelerek konuyu değerlendirdi.

"ŞU ANDA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK" 

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan bugün gerçekleşecek olan Bahçeli ile görüşmesini işaret ederek "Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak" diye konuştu.

20 DAKİKALIK GÖRÜŞME

AK Parti grubunun ardından ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP liderini Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

BUGÜN 13:30'DA

Bugün Erdoğan, 26 Ağustos 2018'de erken seçim yapılmasını talep eden MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme yapacak. Görüşme, saat 13.30'da gerçekleşecek.

Bahçeli - Erdoğan görüşmesiyle birlikte Türkiye 4 ay sonra yapılacak olan seçim atmosferine girecek.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:40
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