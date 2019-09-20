Gözenek sıkılaştırıcı maske! Ev yapımı

Cildi temizlemek, o ferahlığı yakalamak bazı ciltler için çok kolay olmuyor. Özellikle gözenekleri sürekli temizleyen fakat sürekli dolan kişiler için... Gözenekler nasıl temizlenir? Gözenek küçültücü maske nasıl yapılır? Gözeneklerin küçülmesi için ne yapılmalı? İşte bütün detaylar...

Öncelikle cildinizi derinlemesine temizlemiş olmanız gerekir. Gözenekler dolu olduğunda sıkılaşması oldukça zorlu bir işlemdir. Cilt tipinize uygun bir maske, peeling ya da bakım ürününü kullanmanız daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

Not: Temizleyici öncesi buhar banyosu ya da sıcak pres yapmanız gerekecektir.

Cildinizi doğru temizleyip gözeneklerinizi sıkılaştırmak ister misiniz?

Temizlenmiş cildinizi doğal yollarla sıkılaştırabilirsiniz. En çok bilinenler, buz ve maden suyu uygulamalarıdır. Cildinize ilk kez bir uygulama yapıyorsanız, bu yöntemler de oldukça etkili olacaktır.

Kimyasal kullanmaktansa, doğal ürünleri tercih etmek en etkili ve zararsız olanlar olacaktır.

Gözenek sıkılaştırıcı maske nasıl yapılır?

1 tatlı kaşığı yeşil kil

3 damla limon

yeteri kadar yumurta sarısı

3 damla susam yağı

Bu maskenin içeriğindeki malzemelerin birleşimi sayesinde, gözeneklerinizin temizlenmesi artırılmış olacaktır. Derideki yağı dengelerken, bir yandan da siyah nokta oluşumunu azaltmış olacak. Tabi en çok istenen etki olan gözenek küçültme, içeriğindeki bütün malzemeler sayesinde gerçekleşecektir.

İçerisinde yağ olmasına rağmen bazı ciltlerde kuruluk meydana getirebileceği için; öncesinde ve sonrasında nemlendirici kullanabiirsiniz. Bunu cildinizin verdiği tepkiey göre deperlendirebilirsiniz.

Maskeyi yapmak için bütün malzemeleri taze olarak kullanmanız gerekecektir. Dilerseniz kalanlarını saç diplerinize kullanabilir ve saç derinizdeki yağı dengeleyip nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Fakat kalan maskeyi saklayarak kullanmamanızı öneririm.

Farklı bir gözenek sıkılaştıcı ve gerginlik verici bir maske istiyorsanız aşağıdaki haberi okumanız yeterli olacaktır.

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