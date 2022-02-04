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Yerel Gözaltına alınan zanlılar adliyede
Yerel

Gözaltına alınan zanlılar adliyede

Hatay'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 11:36:00 -
Gözaltına alınan zanlılar adliyede

Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü YPG/PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasında Kırıkhan ve Reyhanlı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Z.M, A.N. ve U.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 3 şüpheli adliyeye getirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında dün gözaltına alınan bir şüpheli de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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