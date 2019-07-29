Gözaltına alınan Putin karşıtı Rus muhalif zehirlendi mi? Hastaneye kaldırıldı

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı protestolar sırasında tutuklanan Alexei Navalny rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Navalny'nin doktoru ülkenin en tanınmış muhalifinin rahatsızlanma sebebinin zehirlenmeden kaynaklanabileceği iddiasında bulundu.

Bir süredir hapishanede bulunan Navalny alerjik reaksiyon nedeniyle pazar günü hastaneye kaldırıldı. Navalny'yi geçmişte tedavi etmiş ve onunla görüşen doktor Anastasia Vasilyeva, Rus muhalifin sağlık durumunun zehirlenme tezini güçlendirdiğini ileri sürdü. Facebook’ta açıklamada bulunan Vasilyeva, "Navalny’nin, birinin müdahalesiyle bilinmeyen kimyasal bir madde ile zehirlendiğini göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Vasilyeva, hastayı incelemesinin engellenmesinin de şüpheleri arttırdığını vurguladı.

Öte yandan Navalny'nin kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, Rus muhalifin ürtiker (kurdeşen) hastalığına yakalandığı ancak sağlık durumunun "memnun edici" düzeyde olduğu ifade edildi.

Navalny'nin basın sözcüsü Kira Yarmış, "Navalny, hayatı boyunca alerjik reaksiyon göstermemişti ve alerjinin nedeni henüz belirlenemedi" ifadelerini kullandı.

Navalny'nin tedavi edildiği hastanenin önünde Rus muhalifin lehine protesto gösterisi yapan kişilerden toplam 21 kişi de gözaltına alındı.

Navalny, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve 24 Temmuz'dan bu yana hapisteydi.