İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu: Arda Güler tatil yapmayacak: Kariyeri zora girdi
İspanyol basınının 'Jose Mourinho’nun planları arasında yer almıyor' iddialarına Arda Güler’den erken hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanyol basınının 'Jose Mourinho’nun planları arasında yer almıyor' iddialarına Arda Güler’den erken hamle geldi.
İspanyol basınından Defensa Central’in haberine göre, Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun gözüne girmek için tatil planlarını kısa tutma kararı aldı.İspanyol basınının bir süredir Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadığını iddia ettiği Arda Güler, bu algıyı yıkmak için tatilini kısa kesiyor.
Genç yetenek, Portekizli teknik adamı ikna etmek ve kadrodaki yerini sağlamlaştırmak amacıyla Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına ilk günden itibaren dahil olacak.
Kamp çalışmalarına erken başlayacak olan Arda, fiziksel ve zihinsel olarak tamamen hazır olduğunu göstererek yeni hocasının kafasındaki soru işaretlerini silmeyi hedefliyor.
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