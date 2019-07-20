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Gözaltına alınan FETÖ'cülere ceza yağdı!

Manisa'daFETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 10'u , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:51
Gözaltına alınan FETÖ'cülere ceza yağdı!

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 9 Temmuz'da 6 ilçede 40 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 23 kişi ise serbest bırakıldı.

Bazı şüphelilerin, cezaevindeki örgüt yakınlarına ve hakkında işlem yapılmış örgüt mensuplarına para ve erzak desteği sağladığı, bu amaçla para toplayıp dağıttığı, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:51
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