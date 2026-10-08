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Gündem Gözaltına alınan 2 çocuk “Şaka yaptık” dedi! “Okula saldırı olacak” paylaşımı paniğe neden oldu!
Gündem

Gözaltına alınan 2 çocuk “Şaka yaptık” dedi! “Okula saldırı olacak” paylaşımı paniğe neden oldu!

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Arnavutköy’de bir liseye saldırı düzenleneceği yönünde sosyal medyada yayılan asılsız paylaşımlar öğrenci ve velileri alarma geçirdi.

İstanbul Arnavutköy’de bir lise adına açılan anonim sosyal medya hesabından yapılan saldırı paylaşımları öğrenci ve veliler arasında endişeye neden oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda hesabı yönettikleri tespit edilen 2 çocuk gözaltına alındı. Çocukların ilk ifadelerinde paylaşımları şaka amacıyla yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

 

Olay, Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son dönemde okullarda yaşanan saldırı ve kavga olaylarını konu alan iki kişi, Arnavutköy Anadolu Lisesi'nin adını kullanarak anonim bir sosyal medya hesabı açtı. Hesap üzerinden dün akşam saatlerinde yapılan paylaşımlarda, okulda bugün bir saldırı gerçekleştirileceği yönünde asılsız ifadeler kullanıldı.

 

Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımlar, öğrenciler ve veliler arasında endişeye neden oldu. Durumun okul yönetimi ve veliler tarafından emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

 

Güvenlik önlemleri alındı

İhbarların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Arnavutköy Anadolu Lisesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Okulun bulunduğu bölgede sabit polis ekipleri görevlendirilirken, çevredeki devriye sayısı da artırıldı. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevresinde kontroller gerçekleştirilirken, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri de sosyal medya hesabını yöneten kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

 

Çocuk Büro ekipleri sahte hesabın izini sürdü

Polis ekipleri, okul adına açılan anonim sosyal medya hesabını teknik incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında hesabın kullanımıyla bağlantılı IP bilgileri üzerinden şüphelilerin adreslerine ulaşıldığı öğrenildi.

Çalışmalar sonucunda sosyal medya hesabını yönettikleri tespit edilen M.P. ve Ş.Ö. isimli iki çocuk polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

Tespit edildiler

Yapılan incelemelerde şüphelilerden M.P.'nin Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi olduğu, diğer şüpheli Ş.Ö.'nün ise aynı yaş grubunda bulunduğu ancak okula devam etmediği öğrenildi. İki çocuğun anonim hesap üzerinden okulda saldırı gerçekleştirileceğine yönelik paylaşımları dolaşıma soktukları belirlendi.

 

Çocuklardan "Şaka amaçlı yaptık" savunması

Gözaltına alınan M.P. ve Ş.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadelerinde, sosyal medya paylaşımlarını şaka amacıyla yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Okul yönetimi ve velilerin ihbarları üzerine başlatılan çalışmayla şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, okulda saldırı gerçekleştirileceği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

 

Halkı korku ve paniğe sürükleme suçundan adliyeye sevk edilecekler

Gözaltına alınan iki çocuğun emniyetteki işlemlerinin ardından, "halkı korku ve paniğe sürükleme" suçlaması kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan sosyal medya paylaşımlarının ardından okul çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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