Göz yorgunluğuna iyi gelen doğal tedavi yöntemleri

Yoğun bir gün ve gecenin ardından yorgunluk çoğu zaman gözlerinize yansıyabilir. Gözlerinizdeki yorgunluk şişlik olarak kendini belli eder.

Evde uygulayabileceğiniz göz yorgunluğu tedavisi önerileri

Göz yorgunluğundan kurtulmanın en etki yollarından biri göz egzersizleri yapmaktır. Bunun için; bir kalemi kol mesafesi kadar uzaklıkta tutun ve bu kaleme odaklanmaya çalışın. Ardından kalemi, görüntüsü net olana kadar gözünüze yaklaştırın. Daha sonra yeniden uzaklaştırın. Bu uygulamaları her gün 5-10 kere tekrar edebilirsiniz.

Gül suyu

İlk olarak gözlerinizi soğuk suyla yıkayın. Ardından pamuğa birkaç damla gül suyu damlatın ve bu pamukları göz kapaklarınızın üzerinde bekletin. Bu yöntemi de diğerleri gibi ihtiyaç duyduğunuz her an tekrarlayabilirsiniz.

Soğuk su

Bu yöntemi uygulamak oldukça basittir. Tek yapmanız gereken; ince bir havluyu veya tülbenti soğuk suyla ıslattıktan sonra bu havluyla göz kapaklarınıza masaj yapmak. Bu uygulamayı gözlerinizin yorulduğunu hissettiğiniz her an yapabilirsiniz. Çünkü soğuk su kan damarlarını daraltarak göz çevresindeki şişliği azaltır.

Salatalık

Salatalık, göz yorgunluğuna karşı en çok tavsiye edilen besinlerden biridir. Çünkü salatalık gözlerde oluşan şişlikleri azaltır ve göz çevresindeki renk değişimlerini gidermeye yardımcı olur. Tek yapmanız gereken; 2 ince dilim salatalığı göz kapaklarınızın üzerine koyup bir süre beklemek.

Göz sulanmasına ne iyi gelir

Sıcak yaprakları gazlı bez yardımıyla göz kapaklarınızın üzerine koyun ve yarım saat bekletin. -2 bardak kaynayan suya 1 tatlı kaşığı kişniş koyun. 10 dakika kadar kaynatıp süzün. Suyuna 1 kahve fincanı gül suyu ilave edin gözlerinize sürün. Günde 3 defa uygulanan bu kür göz sulanmasına iyi gelecektir.

Göz kapağı ameliyatı

Merhaba, göz kapağı ameliyatı basit bir operasyonu basit gibi görünsede her ameliyat gibi belli riskleri vardır.