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Göz tansiyonuna neden dikkat edilmeli?

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe, göz tansiyonu hakkında bilgi verdi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:18
Göz tansiyonuna neden dikkat edilmeli?

Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe, "40 yaşının üstündeki hastalar, şeker hastası olan hastalar aynı zamanda ailesinde birinci derece yakınlarında göz tansiyonu olan hastalar, herhangi bir nedenle romatizma hastalıkları, hap veya iğne olarak bir kortizonlu ilaç öyküsü olanlar ya da gözlerinde herhangi bir dönemde travma almış olanlar Glokom için riskli olarak değerlendiriliyor" dedi.

 

8-14 Mart Dünya Glokom Farkındalık Haftası olarak değerlendirildiğini kaydeden Doç. Dr. Gökçe, "Bu öncelikle bu hafta 8-14 Mart arası Dünya Glokom farkındalık haftası olarak değerlendiriliyor. Aslında kutlanmasının nedeni şu; Glokom çok sinsi bir hastalık kişilerde herhangi bir belirti vermeden ciddi bir görme kaybına neden olabiliyor. Bu nedenle bir farkındalığı yaratmaya çalışıyor. Glokom, göz içi basıncının yüksekliği beraberinde göz siniri hasarı ve hastalardaki kalıcı görme alanı ve görme kaybıyla sonuçlanan bir sendrom. Özellikle 40 yaşının üstündeki hastalar, şeker hastası olan hastalar aynı zamanda ailesinde birinci derece yakınlarında göz tansiyonu olan hastalar herhangi bir nedenle romatizma hastalıkları olabilir başka türlü hastalıkları olabilir damla yada sistemik olarak, hap veya iğne olarak bir kortizonlu ilaç öyküsü olanlar ya da gözlerine herhangi bir dönemde travma almış olanlar yani darbe almış olan hastalarımız özellikle Glokom için riskli olarak değerlendiriliyor" dedi.

 

Glokomun herhangi bir belirti vermediğinin altını çizen Gökçe, "Çünkü en başta Glokom gözle ilgili görme hasarını daha çok yan kısımlarından yapıyor. Gözün orta kısmında herhangi bir hasar yaratmadığı için hastalar bunu çok erken evrelerde fark etmiyorlar ve erken evrelerde herhangi bir ağrı da olmadığı için hastalar genellikle herhangi bir şikayetten bahsetmiyorlar. Ancak rutin göz muayenesine gittiklerinde göz tansiyonu ölçümüyle beraber göz sinirlerine bakıldığında hekimleri tarafından Glokomdan, göz tansiyonu hastalığından şüphelenebiliyor. Hastaların görmelerinde bir azalma meydana gelmeyebiliyor ancak göz sinirlerinde göz sinirlerinin içerisindeki olması gereken bir boşluğun normalden daha büyük olduğu durumlarda göz doktorunuz Glokom hastalığından şüphelenebiliyor. Bunun için de size ileri derece testler uygulayabiliyor" şeklinde konuştu.

 

Tedavi yolları hakkında bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe, "Görme alanı, göz sinirinin tomografisi gibi testlerde hasarın boyutunun daha ileri boyutta değerlendirilmesi mümkün olabiliyor. Eğer gerçekten bir göz tansiyonu hastalığı tanısı konur ise hastaya uygun olarak ilaç tedavileri daha ileri durumlarda lazer veya cerrahi tedaviler uygulanabiliyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:18
  1. Kayseri
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