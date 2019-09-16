Göz şişliği nasıl geçer? Göz şişliği için ne yapmak gerekir? Göz şişliğini geçirecek yöntemler…

Bu durum sosyal hayatı da olumsuz etkiler. Gözdeki şişme çoğu zaman kaşıntıyı da beraberinde getirir. Ancak kaşımak veya ovalamak daha kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Peki, bu sorundan kurtulmak için ne yapmalıyız? İşte, göz şişmelerinde uygulayabileceğiniz yöntemler…

BUZ

Buz ile ovarak şişliği giderebilirsiniz.

POŞET ÇAY

İki adet poşet çayı sıcak suda beklettikten sonra soğutun ve gözlerini<in üstüne bırakın. Beş on dakika kadar dinlendirdikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

PATATES

İki dilim patatesi gözlerinizde bekletin. Mutlaka etki edecektir.

SÜT

Soğuk süt ile göz ve çevresine masaj yapmak da yardımcı olacak yöntemlerden…

BAL

Bir kaşık bal sizin için iyi bir tedavi yöntemi olacaktır. Balın, cilde birçok faydası vardır. Göz şişmesini de dindirmek için kullanılabilir bir yöntemdir. Bir kaşık balı gözünüze sürün ve 10 dakika bekletin. Daha sonra ılık bir suyla yıkayın.