Göz kapağı sarkması tedavi edilebilir mi?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Çeşitli sebeplerden dolayı oluşan göz kapağındaki şişkinlik durumlarında blefaroplasti veya göz kapağı estetiği ameliyatı uygulanabiliyor. Bu ameliyat kişilerin üst veya alt göz kapaklarına yapılabileceği gibi her ikisine birden de yapılabilir” dedi.

Zaman içerisinde artan kırışıklıklar ve yağ fazlalığının kişilerde cilt sarkmalarına hatta görme bozukluklarına neden olabildiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bu durumda estetik sebeplerin yanında tıbbi olarak da müdahale zorunlu hale gelebilir. Göz kapağı ameliyatı, sarkmış cilt ve yağ dokusunun düzeltilmesi için yapılabildiği gibi bazen fazla olan yağların az olan bölge ile yer değiştirilmesi, kapak çizgisi belirgin olmayan kişilere de kapak çizgisi oluşturmak için yapılabilir” şeklinde konuştu.

Ameliyattan önce gerekli analizler yapılmalı

Detaylı göz muayenesinin önemli olduğuna değinen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Hastanın genel tıbbi değerlendirmeleri yapılarak ameliyata engel bir göz hastalığı olup olmadığı belirlenmeli. Göz kapağı ameliyatının başarılı bir şekilde sonuçlanması için kişinin yara iyileşmesini etkileyecek faktörlerin olmaması ve ciddi bir göz hastalığı bulunmaması gereklidir. İyileşmeyi engelleyecek bir hastalığı olanlar, kaş düşüklüğüne bağlı kapaktaki şekil bozukluğu yaşayan ve aşırı obsesif kişiler göz kapağı ameliyatı için uygun adaylar olmayabilir” açıklamasında bulundu.

Şişkinlik ameliyattan 48 saat sonra azalmaya başlar

Bir ile iki saat arasında değişen ameliyat süresinden sonra hastanın ameliyat sonrası buz kompres yapmasının şişkinliği azaltmak için önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bununla birlikte, yürüme gibi hafif fiziksel aktiviteler, oluşan ödemin atılmasında yardımcı olabilir. Ameliyattan 48 ila 72 saatten sonra şişlik azalmaya başlayabilir. Göz kapağı ameliyatında oluşabilecek çift görme, kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonları en aza indirmek için dikkatli bir ameliyat öncesi değerlendirmesi, titiz bir çalışma ve ameliyat sonrası iyi bir takip önemlidir” dedi.