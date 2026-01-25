  • İSTANBUL
Göz gözü görmüyor boğaz trafiği tamamen durdu!

Göz gözü görmüyor boğaz trafiği tamamen durdu!

Çanakkale Boğazı yoğun sis tabakasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift taraflı olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.20 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.

 

