  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin. Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu Evinde gümüş olan soluğu kuyumcuda alıyor! Cuma gününü yüzde 7.70 artışla kapattı Suriye’deki gelişmeler İngilizleri üzdü! Haritası çizilen Türkiye’den Harita çizen Türkiye’ye Milyonların yüreğine su serpen haber nihayet geldi! Bakan Bayraktar’dan o iddialara tokat gibi cevap! Bu da oldu! Hamam böçekli pizza yedirdiler Müjdeyi Vali verdi: 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek desteği! Küresel devler Türkiye’yi işaret etti! Bakan Şimşek’ten ekonomide yeni dönemin kapılarını açan o kritik hamle! ABD’nin Planı Kabusları Oldu: "Türk Yürüyüşü" Sonumuz Olacak!
Gündem İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü

MİT Başkanı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın'ın Hamas heyetiyle görüşmesinde, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı.

 

Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Görüşmede insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı.

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Hamas'tan Müslüman devletlere çağrı: 'Bari kınayın!'
Hamas'tan Müslüman devletlere çağrı: 'Bari kınayın!'

Dünya

Hamas'tan Müslüman devletlere çağrı: 'Bari kınayın!'

Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu
Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu

Dünya

Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu

Hamas’tan ABD'nin tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına karşı sert çıkış İsrail'in maşası ABD'ye tepki
Hamas’tan ABD'nin tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına karşı sert çıkış İsrail'in maşası ABD'ye tepki

Dünya

Hamas’tan ABD'nin tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına karşı sert çıkış İsrail'in maşası ABD'ye tepki

Hamas rest çekti: Savaş suçlusunun 'Barış Konseyi'nde işi yok!
Hamas rest çekti: Savaş suçlusunun 'Barış Konseyi'nde işi yok!

Dünya

Hamas rest çekti: Savaş suçlusunun 'Barış Konseyi'nde işi yok!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

söyleyin şu netanyahu müptezeline kayıtsız şartız biat etsin yoksa Allahh'ın c.c. düşmanlarına düşmanlığımız var yedi ceddini söker alırız. o gün elbet gelecek ve asla merhamet gösterilmeyecek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23