İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın'ın Hamas heyetiyle görüşmesinde, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı.

Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Görüşmede insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı.

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.