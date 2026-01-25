Sergen Yalçın, Kömür'ü istedi! Bakalım bu sefer gerçekleşecek mi?

Beşiktaş'ın hem saha hem de kağıt üzerinde birçok takviyeye ihtiyacı bulunuyor. Listeye Augsburg forması giyen Mert Kömür'ün de girdiği öğrenildi. Hatta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, 20 yaşındaki 10 numaraya özel bir hayranlığı var. Bu sebeple de yönetimden talepte bulundu.