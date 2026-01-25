Sergen Yalçın, Kömür'ü istedi! Bakalım bu sefer gerçekleşecek mi?
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Augsburg'un 10 numarası Mert Kömür'ün alınmasını istedi. Ancak Alman ekibini ikna etmek biraz zor olacak.
Beşiktaş'ın hem saha hem de kağıt üzerinde birçok takviyeye ihtiyacı bulunuyor. Listeye Augsburg forması giyen Mert Kömür'ün de girdiği öğrenildi. Hatta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, 20 yaşındaki 10 numaraya özel bir hayranlığı var. Bu sebeple de yönetimden talepte bulundu.
10 numara haricinde santrfor ve merkez orta sahada da görev yapabilen Mert'in, Augsburg ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Şu anda Almanya U21 Milli Takımı'nın da bir parçası... Genç futbolcu bu sezon Bundesliga'da 17 karşılaşmaya çıktı.
Mert, sahada 941 dakika kaldı. 2 gol ve 3 asist üretti.
Augsburg, çok yüksek bir teklif gelmediği sürece genç yeteneği devre arasında göndermeye sıcak bakmıyor. 2026 yazında ayrılık ihtimali daha yüksek... Ancak o tarihlerde de talipleri yüksek bir bonservis bedeli karşılaşayacak. Beşiktaş'ın konuyla ilgili bir görüşme yapacağı öğrenildi.
