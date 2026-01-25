Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti

ÖZEL HABER

Mazlumların hamisi Türkiye, gönül coğrafyamızdaki yaraları sarmaya devam ediyor. Fetih Vakfı’nın öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle Suriye’nin Hama kentine bağlı Halfaya ilçesinde inşa edilen Halfaya Camii, Cuma namazıyla birlikte dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Açılış töreninde konuşan TBMM İdari Amiri Hasan Turan, bu anlamlı açılışın sadece bir cami inşası değil, aynı zamanda bir hafızanın ve ümmet bilincinin yeniden ihyası olduğunu vurguladı.

Katliamın yaşandığı topraklarda ezan sesleri

1982 yılında Hafız Esed rejiminin büyük bir katliam gerçekleştirdiği Hama’nın Halfaya ilçesinde yükselen bu muhteşem mabet, bölge halkı için umudun adı oldu.

Açılışta konuşan Ak Parti Milletvekili Hasan Turan;

"Bu toprakların geçmişi ortak, kaderi ortak, geleceği de ortaktır. Bugün burada sadece taş üstüne taş koymadık; yıkılmış gönülleri onardık, ümmet bilincini diri tuttuk. Türkiye’den gelen hayır kuruluşlarımız buraya sadece ekmek ve ilaç değil; umut ve kardeşlik getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşanlardan biri de Suriye Adalet Bakanı Mashar al Veys oldu. Veys; “Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Büyük Türk Milletine teşekkür ediyoruz. Türkiye halkı, Türkiye hükümeti Suriye Halkının yanında durdu, onları ağırladı. Bu normal bir yardım girişimleri değil. Bu Türk Milleti ve Suriye halkı arasında kök salmış, kadim kardeşlik ruhunun tazelenmesidir. Davamız bir tarihimiz müşterek. Allah’ın izniyle geleceğimiz de bir.” Dedi.

Türkiye ve Suriye omuz omuza

Törene bölgedeki yerel yetkililerin yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Miraç Topaloğlu da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Suriye halkına ileten TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Türkiye’nin "Ensar" ruhuyla her zaman mazlumun yanında olduğunun altını çizdi.

Turan, caminin Türkiye ile Suriye arasında kalpten kalbe kurulan bir köprü olduğunu belirterek, "Sınırlar haritalarda olabilir ancak bu toprakların kaderi birdir. Bu cami, karanlığa karşı imanın ve sınırların ötesindeki kardeşliğin nişanesidir" dedi.

Kudüs ve Bilâd-ı Şam müjdesi

Duaların semaya yükseldiği törende, Hama ve Suriye’nin dört bir yanında şehit olan kardeşlerimiz de unutulmadı. Turan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İnanıyoruz ki özgürlüğüne kavuşan bu coğrafya; KUDÜS başta olmak üzere tüm Bilâd-ı Şam’ın adaletle, izzetle ve hürriyetle dirilişinin müjdecisi olacaktır. Biz biriz, kardeşiz ve birlikte ayağa kalkacağız."

1982’de Hama’da ne oldu?

Şubat 1982'de, dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutasındaki Suriye ordusu, Müslüman Kardeşler'in (İHVAN) başlattığı bir ayaklanmayı bastırmak gerekçesiyle Hama şehrine ve çevre ilçelere yönelik büyük bir operasyon başlattı.

Kuşatma ve Bombardıman: Şehir haftalarca kuşatma altında tutuldu, ağır toplarla ve hava saldırılarıyla bombalandı.

Şehir haftalarca kuşatma altında tutuldu, ağır toplarla ve hava saldırılarıyla bombalandı. Sivil Kayıplar: Uluslararası raporlara ve görgü tanıklarına göre, bu operasyon sırasında kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetilmeksizin 10.000 ile 40.000 arasında sivilin katledildiği tahmin edilmektedir.

Uluslararası raporlara ve görgü tanıklarına göre, bu operasyon sırasında kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetilmeksizin sivilin katledildiği tahmin edilmektedir. İmhaya Yönelik Saldırılar: Şehirdeki tarihi mahalleler yerle bir edilmiş, camiler ve kiliseler yıkılmıştır. Hasan Turan'ın mesajında geçen "hafızayı ayağa kaldırmak" ifadesi, bu dönemde silinmeye çalışılan dini ve kültürel kimliğe atıfta bulunmaktadır.

2012 Halfaya Katliamı (Ekmek Kuyruğu Saldırısı)

Halfaya, yakın tarihte (Suriye İç Savaşı sırasında) bir başka korkunç olayla daha gündeme gelmiştir. 23 Aralık 2012 tarihinde, Esed rejimine ait savaş uçakları, Halfaya’da bir fırının önünde ekmek bekleyen sivil halkı bombalamıştır.

Bu saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90'dan fazla sivil hayatını kaybetmiştir.

hayatını kaybetmiştir. Olay, o dönemde uluslararası kamuoyunda "Ekmek Kuyruğu Katliamı" olarak geniş yankı bulmuştur.

Hasan Turan'ın açılışını gerçekleştirdiği cami, hem 1982'deki büyük yıkımın hem de son yıllarda yaşanan bu acıların izlerini silmek ve bölge halkına moral vermek amacıyla inşa edilmiş manevi bir sembol olarak görülmektedir.