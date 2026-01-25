Londra’da terör örgütü YPG yandaşlarından vatandaşlara çirkin saldırı!
İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüyüş düzenleyen terör örgütü YPG yandaşları, cadde üzerindeki vatandaşlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak gerilimi tırmandırdı.
Suriye ordusunun ilerleyişi ve Şam yönetimi ile varılan anlaşma sonrası panikleyen terör örgütü YPG, Avrupa genelinde sokağa çıkma çağrısı yaptı.
Bu kapsamda Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda toplanan örgüt yandaşları, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"nın bulunduğu Downing Sokağı’na doğru yürüyüşe geçti.
"Yürüyüş sırasında saldırganlaşan grup, cadde üzerindeki vatandaşları hedef aldı; iki kadına yönelik hem sözlü hem de fiziki saldırıda bulunan terör örgütü yandaşlarına polis güçlükle müdahale etti." Tarafları ayıran polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, grup Başbakanlık önünde attıkları sloganların ardından dağıldı.
AVRUPA'DA TERÖR PANİĞİ: VATANDAŞLARI HEDEF ALIYORLAR
Suriye’deki dengelerin değişmesiyle birlikte Avrupa şehirlerinde eylemlerini sıklaştıran örgüt sempatizanları, Londra sokaklarında huzuru bozdu.
Masum sivilleri hedef alan ve fiziki şiddete başvuran grubun taşkınlıkları İngiliz basınında da yankı bulurken; özellikle kadınlara yönelik saldırı büyük tepki çekti.
Londra polisi, yaşanan arbede sonrası Downing Sokağı girişinde güvenlik koridoru oluşturarak eylemin daha fazla büyümesini engelledi.