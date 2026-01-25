  • İSTANBUL
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
AA Giriş Tarihi:

40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

İstanbul ve Tekirdağ'da yeniden görülen torik, önceki yıllarda 8 bin liraya satılırken, bu yıl 3 bin 500 liraya kadar düştü.

#1
Foto - 40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alan torik, 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü. Türkiye'de su ürünleri üretimi rekor kırmaya devam ediyor. 2025'te avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri dahil olmak üzere toplam balık üretimi 1 milyon tonu aşarak yeni bir rekora ulaştı. Hamsi avcılığı da 245 bin ton seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir artış kaydetti.

#2
Foto - 40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI Balıkçılık sektörünün dış ticaretteki performansı da öne çıkıyor. 2025'te su ürünleri ihracatı 2,2 milyar dolar seviyesini geçerek ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

#3
Foto - 40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2026 yılına Marmara Denizi'nde yaşanan dikkat çekici bir avcılık hareketliliğiyle girildi. Son günlerde İstanbul ve Tekirdağ açıklarında, "torik akını" olarak nitelendirilen yoğun bir avcılık faaliyeti gözlemleniyor.

#4
Foto - 40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

Palamutun bir üst boyu olarak nitelendirilen ve her biri 3 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip toriklerin yüksek miktarlarda avlandığı belirtilirken, balıkçılar uzun yıllardır bu büyüklükte ve yoğunlukta torik sürülerine rastlamadıklarını, bu ölçekte bir hareketliliğin görülmediğini ifade ediyor.

#5
Foto - 40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

250 MİLYONLUK GELİR Edinilen bilgilere göre, 30-40 yıldır böyle bir torik akınıyla karşılaşılmazken, bu görüntüler daha çok tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyor. Yılbaşından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığı, balıkçıların bu sürede yaklaşık 250 milyon lira gelir elde ettiği değerlendiriliyor.

#6
Foto - 40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

8 BİN LİRADAN3 BİN LİRAYA DÜŞTÜ İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can, torik bolluğu yaşandığını ve çok uzun yıllardır böyle bir bolluk görülmediğini söyledi. Can, 1 Ocak'tan bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığını belirterek, "Bundan önce sofralarda torik bolluğu yoktu. Önceden çifti 8 bin lira civarıydı, 1 Ocak itibarıyla bugün de dahil olmak üzere çifti 3 bin 500 liraya kadar düştü." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - 40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

'MUAZZAM DERECEDE TORİK AKINI OLDU' 1976'dan bu yana ailesinin balıkçılık yaptığını, kendisinin ise 25 yıldır bu işi sürdürdüğünü belirten kaptan Doğan Ege ise son 1 aydır torik akını yaşandığını dile getirdi. Ege, toriğin genellikle derinde bulunduğunu ve belirli bölgelerde av verdiğini belirterek, "Silivri, Güzelce, Tekirdağ, Marmara Adası ve Kapıdağ Yarımadası açıkları civarında bu sene oldu. Bunun belli başlı bölgeleri vardır, o bölgelerde av verir. Belli dönemlerde av verir. O da senenin on günü sürer ya da sürmez ama on günde belki bir gün avlayabilirsin. Ama bu sene muazzam derecede bir torik akını oldu." değerlendirmesinde bulundu.

