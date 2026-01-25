40 yıl sonra raflara döndü: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

'MUAZZAM DERECEDE TORİK AKINI OLDU' 1976'dan bu yana ailesinin balıkçılık yaptığını, kendisinin ise 25 yıldır bu işi sürdürdüğünü belirten kaptan Doğan Ege ise son 1 aydır torik akını yaşandığını dile getirdi. Ege, toriğin genellikle derinde bulunduğunu ve belirli bölgelerde av verdiğini belirterek, "Silivri, Güzelce, Tekirdağ, Marmara Adası ve Kapıdağ Yarımadası açıkları civarında bu sene oldu. Bunun belli başlı bölgeleri vardır, o bölgelerde av verir. Belli dönemlerde av verir. O da senenin on günü sürer ya da sürmez ama on günde belki bir gün avlayabilirsin. Ama bu sene muazzam derecede bir torik akını oldu." değerlendirmesinde bulundu.