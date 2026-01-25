Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kanada-Çin yakınlaşmasını hedef aldı.

Kanada Başbakanı Mark Carney için küçümseyici bir ifadeyle "Vali Carney" diyen Trump; "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor" uyarısında bulundu.

Trump, Kanada'nın Çin ile bir anlaşma masasına oturması durumunda, ABD’ye giren tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını ilan ederek ticaret savaşında vitesi en tepeye taktı.

"ÇİN SİZİ CANLI CANLI YER"

Tehditlerinin dozunu artıran Trump, Kanada’nın Çin ile iş birliği yapmasının ağır bedelleri olacağını savundu.

Çin’in Kanada’yı "canlı canlı yiyeceğini" iddia eden Trump; bu iş birliğinin Kanada’nın iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini tamamen yok edeceğini öne sürdü.

Kanada’yı ABD’nin ekonomik güvenliğini tehlikeye atmaması konusunda uyaran Trump, Çin’in Kanada üzerinden ABD pazarına sızmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.