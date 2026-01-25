  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski SDG’liden itiraf üstüne itiraf: ABD silahlarını satıp belediye bütçelerini yağmalamışlar Avrupa ülkesinde alarm verildi Bu da Görüntülü arayan kral tuzağı Milyonlarca çalışanın merakla beklediği o haber geldi! Yargıtay'dan emsal karar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın'da konut teslimleri 2027 Mart'ında başlayacak Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı '36 suç kaydı olan biri dışardaysa hepimiz içerdeyiz demektir!' Ateşkes iddialarına Şam'dan cevap! Fransa'nın iddiası havada kaldı Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede Alo ilaç yok hattı Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin. Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti
Dünya Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"
Dünya

Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Çin ile ticaret anlaşması yapması durumunda bu ülkeden ithal edilen tüm mallara anında yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurarak komşusuna rest çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kanada-Çin yakınlaşmasını hedef aldı.

Kanada Başbakanı Mark Carney için küçümseyici bir ifadeyle "Vali Carney" diyen Trump; "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor" uyarısında bulundu.

Trump, Kanada'nın Çin ile bir anlaşma masasına oturması durumunda, ABD’ye giren tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını ilan ederek ticaret savaşında vitesi en tepeye taktı.

"ÇİN SİZİ CANLI CANLI YER"

Tehditlerinin dozunu artıran Trump, Kanada’nın Çin ile iş birliği yapmasının ağır bedelleri olacağını savundu.

Çin’in Kanada’yı "canlı canlı yiyeceğini" iddia eden Trump; bu iş birliğinin Kanada’nın iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini tamamen yok edeceğini öne sürdü.

Kanada’yı ABD’nin ekonomik güvenliğini tehlikeye atmaması konusunda uyaran Trump, Çin’in Kanada üzerinden ABD pazarına sızmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Kanada'dan Danimarka'ya Grönland desteği
Kanada'dan Danimarka'ya Grönland desteği

Dünya

Kanada'dan Danimarka'ya Grönland desteği

Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada!
Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada!

Dünya

Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada!

Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!
Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!

Gündem

Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!

Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!
Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!

Dünya

Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!

Trump tepki gösterdi! İngiltere Başbakanı Starmer anında iptal etti
Trump tepki gösterdi! İngiltere Başbakanı Starmer anında iptal etti

Dünya

Trump tepki gösterdi! İngiltere Başbakanı Starmer anında iptal etti

Trump'tan Kanada'ya "Altın Kubbe" ve Çin tepkisi
Trump'tan Kanada'ya "Altın Kubbe" ve Çin tepkisi

Dünya

Trump'tan Kanada'ya "Altın Kubbe" ve Çin tepkisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23