Cezayir, Fransa'yı şiddetle kınadı: İki ülke arasında medya krizi

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransız devlet kanalında Cezayir devletine ve kurumlarına yönelik hakaret içerikli yayın yapılması üzerine Fransa Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırdı.

Cezayir ile Fransa arasında, resmi televizyon kanalı "France 2"de yayımlanan bir belgesel nedeniyle diplomatik kriz patlak verdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu yayının Cezayir devletine, kurumlarına ve sembollerine yönelik "açık bir saldırı" olduğu belirtildi.

Bu gelişme üzerine Fransa'nın Cezayir'deki Maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak resmi tepki iletildi.

FRANSIZ MAKAMLARINA SERT TEPKİ

Bakanlık, bu tür bir yayının Fransız makamlarının onayı veya en azından suç ortaklığı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

Açıklamada, "Bu kamu kanalının, kendisini denetleyen kamu otoritesinin onayı olmadan böyle bir yayını gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceği karşı tarafa iletildi" denilerek Paris yönetimi sorumlu tutuldu.

Ayrıca, Fransız Büyükelçiliğinin yayına verdiği katkının, projenin resmi onaydan geçtiği anlamına geldiğine işaret edildi.

İLİŞKİLER KRİZ SARMALINDA

Yaşanan bu durumun Cezayir-Fransa ilişkilerini sürekli bir kriz halinde tutmaya yönelik bir tutum olduğu belirtilirken; Cezayir hükümeti, yapılan suçlamaları ve hakaretleri en şiddetli şekilde kınadığını duyurdu.

İki ülke arasındaki gerilimin arka planında, Fransa'nın Batı Sahra meselesinde Fas'ın özerklik planını desteklemesi ve Cezayir'in bu duruma karşı Polisario Cephesi'ni savunması yatıyor.

 

