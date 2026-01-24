  • İSTANBUL
Sıcak saatler! Rusya vuruldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde sivillere yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun ilhak edilen Herson bölgesinde ambulans aracına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu araçtaki 3 doktorun hayatını kaybettiğini aktaran Zaharova, saldırının, Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler esnasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

 

"Ukrayna ordusunun saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Zaharova, "Kiev yönetimi ve silahlı grupları, sivillerimize yönelik yine barbarca suç işledi. Kiev yönetimi, gerginliğin yükseltilmesine yönelik adım atarak, son günlerde krizin çözümüne yönelik girişimlere sorumsuz yaklaşım sergiledi. Ukrayna ordusunun saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunu yapanların tespit edileceğini ve cezalandırılacağını vurgulayan Zaharova, uluslararası topluma saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

