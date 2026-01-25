  • İSTANBUL
7
Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler
Giriş Tarihi:

Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler

Meksika’nın Veracruz eyaletinde her yıl düzenlenen "Santo Entierro" (Kutsal Defin) festivali, Hristiyanlık inancı ile yerel batıl inançların harmanlandığı, inanç kavramının adeta bir maskeli baloya dönüştürüldüğü grotesk görüntülere sahne oldu. Dini bir ritüel iddiasıyla yola çıkan ancak sokaklarda palyaço kıyafetleri ve korkunç maskelerle sergilenen bu tablo, inanç dünyasındaki yozlaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Foto - Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler

Meksika’nın Teocelo kasabasında düzenlenen geleneksel Santo Entierro festivali, dini bir vecibeden ziyade akıl dışı bir karnavala dönüştü. "Kutsal Defin"i temsil ettiği iddia edilen etkinlikte, sokakları dolduran binlerce kişi; iğrenç yüz maskeleri, iskelet figürleri ve palyaço kostümleriyle inancı adeta bir eğlence malzemesi haline getirdi.

Foto - Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler

Hristiyan dünyasının bazı bölgelerinde inanç ve gelenek adı altında sürdürülen ritüeller, her geçen yıl daha da absürt bir hal alıyor. Meksika'nın Veracruz eyaletinde bu yıl da tekrarlanan Santo Entierro festivali, sözde dini bir hüznü temsil etmesi gerekirken, sokakların iskelet ve korkunç yaratık tasvirleriyle donatıldığı bir kepazeliğe ev sahipliği yaptı.

Foto - Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler

Bölge halkı ve dışarıdan gelen katılımcılar, kutsiyet atfedilen bir defin olayını; yüzlerindeki deforme edilmiş, iğrenç ifadeler barındıran maskelerle ve anlamsız danslarla kutladı.

Foto - Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler

Kutsal değerlerin bu derece hafifletilerek bir panayır havasına sokulması, inanç kavramının içinin nasıl boşaltıldığını ve toplumsal bir histeriyle nasıl bir "saçmalık sarmalına" dönüştüğünü açıkça ortaya koydu.

Foto - Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler

MEKSİKA’DA SANTO ENTİERRO FESTİVALİ Meksika’nın Veracruz eyaletine bağlı Teocelo kasabasında her yıl düzenlenen geleneksel Santo Entierro festivalini kutlamak için vatandaşlar bir araya geldi.

Foto - Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler

Bölgedeki yerleşim yerlerinden gelen katılımcılar, palyaço kostümleri ve maskeler giyerek giyerek sokaklarda dans etti.

