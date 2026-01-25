Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler

Hristiyan dünyasının bazı bölgelerinde inanç ve gelenek adı altında sürdürülen ritüeller, her geçen yıl daha da absürt bir hal alıyor. Meksika'nın Veracruz eyaletinde bu yıl da tekrarlanan Santo Entierro festivali, sözde dini bir hüznü temsil etmesi gerekirken, sokakların iskelet ve korkunç yaratık tasvirleriyle donatıldığı bir kepazeliğe ev sahipliği yaptı.