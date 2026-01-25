Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler
Meksika’nın Veracruz eyaletinde her yıl düzenlenen "Santo Entierro" (Kutsal Defin) festivali, Hristiyanlık inancı ile yerel batıl inançların harmanlandığı, inanç kavramının adeta bir maskeli baloya dönüştürüldüğü grotesk görüntülere sahne oldu. Dini bir ritüel iddiasıyla yola çıkan ancak sokaklarda palyaço kıyafetleri ve korkunç maskelerle sergilenen bu tablo, inanç dünyasındaki yozlaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi.