Ekrem'in 'Diploması' neden iptal edildi? Mahkeme usulsüzlüğü tek tek sıralandı

Ekrem'in 'Diploması' neden iptal edildi? Mahkeme usulsüzlüğü tek tek sıralandı

İdare mahkemesinin, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davayı reddetmesine ilişkin gerekçeli kararına ulaşıldı. Kararda sistematik usulsüzlükler ve ağır hukuk ihlalleri tek tek sıralandı.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı dava idare mahkemesi tarafından reddedildi.

 

Mahkemenin 14 sayfalık gerekçeli kararında, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinde sistematik usulsüzlükler ve ağır hukuk ihlalleri bulunduğu ayrıntılarıyla ortaya konuldu.

 

Tanınmayan üniversite

Mahkeme kararında en kritik tespitlerden biri, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmıyor olması oldu. Dosya kapsamındaki resmi yazışmalara göre, 1990'lı yıllarda KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınıyordu.

 

Kararda, yatay geçiş sürecindeki kontenjan işlemleri "sehven yapılan hata" olarak değil, bilinçli ve planlı uygulamalar olarak nitelendirildi. Buna göre: Fakülte Yönetim Kurulu'nun 27.06.1990 tarihli kararıyla ilan edilen kontenjanlar, yeni bir ilan yapılmaksızın, 12.09.1990 tarihli kararla değiştirildi.

 

3 Kişilik kontenjana 48 kayıt

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yurtdışındaki üniversitelerden yapılacak yatay geçişlerde, ayrılan kontenjanın en fazla üçte biri yabancı üniversitelere ayrılabiliyordu. Ancak somut olayda, İngilizce İşletme 2. sınıf için 3 kişilik yurtdışı kontenjanı olması gerekirken, 48 öğrenci kabul edildi. Mahkeme, bu durumu "açık, bariz ve ölçüsüz mevzuat ihlali" olarak değerlendirdi.

 

Mahkeme, yatay geçişlerde zorunlu olan başarı sıralamasının hiç yapılmadığını tespit etti. İdare tarafından sunulan bilgilere göre, İmamoğlu'nun not ortalaması 2,50, aynı dönemde geçiş yapan bazı öğrencilerin not ortalamaları 2,75 ile 3,54 arasındaydı. Mahkeme, başarı sıralaması yapılsaydı dahi İmamoğlu'nun kontenjan dışında kalacağını belirtti.

Gerçeğe aykırı kayıt

İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan İnceleme Komisyonu raporunda, öğrenci kütük defterlerine ilişkin çarpıcı bir tespit de yer aldı. GAÜ tanınmadığı için İmamoğlu ve diğer 8 öğrencinin kütük defterine, gerçekte gelmedikleri halde "Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geçiş" yapmış gibi kayıt düşüldüğü belirlendi. Mahkeme, bu kaydın basit bir hata değil, gerçeğe aykırı ve bilinçli bir işlem olduğu kanaatine vardı.

 

Savunma, hayatın olağan akışına ters

Mahkeme, davacının iyi niyet iddialarını da reddetti. Kararda GAÜ kurucusu Özalp Tozan'ın, üniversitenin o dönemde denkliğinin olmadığını herkesin bildiğine dair ifadesi, davacının referanslarında bu ismin yer alması, yatay geçiş sonrasında dahi idarenin uyarılmaması hususları birlikte değerlendirildi. Mahkeme, "bu denli ağır ve açık hukuka aykırılıkların davacı tarafından bilinmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu" sonucuna vardı.

 

Mahkeme, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararlarına atıf yaparak, açık hataya dayanan idari işlemlerin süreye bağlı olmaksızın her zaman geri alınabileceğini belirtti.

Abdullah ademoğlu

Böyle söylemeyin ama, sonra ekRUM adisi üzülüyor

Mustafa

Arsız hırsız soysuz soyguncuları artık gündemin merkezinden çıkarmalı. Hepimiz biliyoruz ki bu tuzaklar ingiliz kafirinin,siyonist ve haçlı zihniyetinin,kemalist pçlerin, Terör devletleri olan itisrail,ingiltere abd ve ab nin oyunlarıdır.Mevlam İslam düşmanı bu kafirlerin tuzaklarını başlarına çalsın…
