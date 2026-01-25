25 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(١٠) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَـوَّابٌ حَكٖيمٌࣖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(10) Allah’ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?



Nûr Suresi, 24/10) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İffetli bir kadının namusuna leke sürmek, kimin tarafından ve ne maksatla yapılırsa yapılsın çok çirkin bir davranıştır ve ağır bir suçtur.



Buna rağmen insanlar çeşitli zaaflar ve etkiler sebebiyle bu günahı da işleyebilmektedirler. Âyetler bir yandan suçu engelleyecek yaptırımlar getirirken diğer yandan bu günaha bulaşmış insanlara telâfi yollarını telkin etmektedir.



Telâfi yollarının en önemlisi pişman olmak, bir daha yapmamaya azmetmek ve Allah’tan af dilemektir. Günahın büyüklüğü ne olursa olsun tövbe kapısı açıktır.



Allah Teâlâ çokça affeden, tövbeleri hep kabul eden mânasında “tevvâb” adını hatırlatarak samimiyetle tövbe edenleri bağışlayacağını zımnen vaat etmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 56









ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme!”



Kaynak: İbn-i Mâce, Zühd, 15









