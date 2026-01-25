  • İSTANBUL
5 günlük bebeği darbeden hemşire teslim oldu!
5 günlük bebeği darbeden hemşire teslim oldu!

5 günlük bebeği darbeden hemşire teslim oldu!

Kahramanmaraş’ta 2021 yılında yenidoğan ünitesinde 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire Hazel D.B., Afyonkarahisar’da polise giderek teslim oldu.

Kahramanmaraş’ta 2021 yılında yaşanan ve toplum hafızasında derin yaralar açan "bebek şiddeti" olayında adalet yerini buluyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, henüz 5 günlük olan D.E.B. isimli bebeği darbettiği iddiasıyla yargılanan hemşire Hazel D.B. hakkında mahkemeden tutuklama kararı çıktı.

Karar sonrası firari durumda olan hemşire, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde emniyet güçlerine teslim oldu.

MAHKEMEDEN TUTUKLU YARGILAMA KARARI

23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davanın seyri değişti.

Sanığın kasten yaralama suçundan yargılanmasına ilişkin mahkemeden yapılan açıklamada,"Sanık Hazel D.B.'nin, deliller ve suçun niteliği göz önünde bulundurularak tutuklu yargılanmasına hükmedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın ardından emniyete giden hemşirenin işlemleri devam ediyor.

VİCDANLARI YARALAYAN SÜREÇ

26 Mayıs 2021’de meydana gelen olayda, tedavi altındaki savunmasız bir bebeğe uygulanan şiddet kamera kayıtlarına yansımış ve büyük tepki çekmişti.

Yaklaşık 5 yıldır süren hukuk mücadelesinde verilen bu tutuklama kararı, ailenin ve kamuoyunun yüreğine su serpti. Yetkililer,"Adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve sanığın en kısa sürede cezaevine sevk edileceğini" bildirdi.

 

