Suriye'de Petrol Hattı Millileşiyor: YPG'den Alınan Kuyularda Üretim Başladı!
Dünya

Suriye’de Petrol Hattı Millileşiyor: YPG’den Alınan Kuyularda Üretim Başladı!

Terör örgütü YPG’nin işgalinden kurtarılan Rakka ve Deyrizor’daki petrol sahalarında kontrolü sağlayan Suriye yönetimi, teknik ekiplerin çalışmaya başladığını ve petrolün rafinerilere sevk edildiğini duyurdu.

Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyonlar neticesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin uzun süredir elinde tuttuğu stratejik enerji kaynakları yeniden devlet kontrolüne geçti.

Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, Rakka ve Deyrizor bölgelerindeki sahalarda üretimin resmen başladığını ve teknik ekiplerin tam kapasite sahaya indiğini açıkladı.

RAFİNERİLERE SEVKİYAT BAŞLADI

Yeni kurtarılan sahalardan çıkarılan ham petrolün, işlenmek üzere vakit kaybetmeksizin Humus ve Banyas rafinerilerine sevk edildiği belirtildi.

Yetkililer, öncelikli hedefin petrol kuyularını terör işgali öncesindeki çalışma durumuna getirmek olduğunu ve bakım-onarım çalışmalarının hızla sürdüğünü vurguladı.

4 AYDA 100 BİN VARİL HEDEFİ

Suriye haber ajansı SANA’da yer alan bilgilere göre, enerji üretiminde büyük bir sıçrama bekleniyor.

Teknik altyapının iyileştirilmesiyle birlikte, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil seviyesine ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu hamle, YPG’nin enerji kaynakları üzerindeki gasbına vurulan en büyük darbe olarak nitelendiriliyor.

