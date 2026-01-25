  • İSTANBUL
Teröristler, masumları alıkoydu!

Teröristler, masumları alıkoydu!

İsrailli teröristler, işgal altındaki Batı Yaka’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil’in kuzeyindeki Arrub Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek Muhenned, Mutez, Baha ve İyhab Cevabra isimli 4 kardeşi gözaltına aldı.

Batı Yaka’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde ise İsrail ordusu, Aktaba Mahallesi ile Kefr Zibad ve Kefr Abbuş beldelerinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin’in batısındaki Kefr Dan beldesinde Mücahid Salah isimli Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Salah’ı gözaltına alarak bölgeden ayrıldı.

 

Ramallah’ın kuzeybatısındaki Deyr Gassane köyünde de İsrail askerleri, eski tutuklu Mahmud Bergusi’yi evine düzenlenen baskının ardından gözaltına aldı.

İsrail, 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Batı Yaka’da da baskın, gözaltı ve saldırılarını artırmış durumda. Filistinli yetkililer, bu uygulamaların Batı Yaka’da fiili ilhak sürecini hızlandırmayı amaçladığını belirtiyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, söz konusu süreçte Batı Yaka’da on binlerce Filistinli gözaltına alındı.

