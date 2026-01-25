  • İSTANBUL
22 yaşındaki genç misafirlikte katledildi!
Yerel

22 yaşındaki genç misafirlikte katledildi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
22 yaşındaki genç misafirlikte katledildi!

Gaziantep'te Berat A. (22) isimli genç evine misafirliğe gittiği eski cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 25Ocak Pazar günü sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde buluna bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, Berat A., cezaevinden arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan M.H.K. ile tartıştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.H.K., yanında bulundurduğu bıçakla Berat A.'yı bıçakladı.

Berat A., aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

112 Acil Sağlık Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berat A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.H.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

