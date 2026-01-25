  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı
Gündem

Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.

Hastanelere başvuran 46 kişiye karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

