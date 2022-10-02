Göz göre göre yalan söyledi! İmamoğlu, metronun da üstüne yatmaya kalktı, Bakanlıktan flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Bakanlığın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

AYGM'nin Twitter hesabından "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu"na yönelik paylaşımda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete alınan söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği paylaşımda, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.

İmamoğlu üstüne yatmaya kalktı, mumu yatsıya kadar yandı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, metro hizmetinin de üstüne yatmaya kalktı, vatandaşlara yalan söyledi.

İmamoğlu, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda şu yalanı söylemişti:

"Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun."

İşte o skandal tweet: