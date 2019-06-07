Göz düşüklüğü yüz ifadesini etkiliyor

Doktor Sevgi Ekiyor, göz düşüklüğünün yüz ifadesini etkilediğini söyledi.Dr. Ekiyor, “Etkili bakışlar her güzel kadın ve erkeğin vazgeçilmezidir. Parlak göz altları, düşük olmayan göz kapakları, iri ve çekik göz yapısı güzelliğin simgesi haline gelmiştir” dedi.

Hollywood ünlülerinin sıkça tercih ettiği Badem Göz uygulamasının da işte tam bu sebeple ortaya çıkmış durumda olduğunu kaydeden Doktor Sevgi Ekiyor, “Diğer estetik operasyonlardan en önemli farkı orta yaş altı kişilerden çok 25 yaş sınırındakilerin tercih ediyor olması. Genç hastalarda daha sık yapmakta olup gerekli sayıda saçlı deriden çekilmesi gereken taraflara 3-4 yıllık veya 6-8 yıllık kalıcılığı olan kalın ipler atılarak yapılır. İşlem lokal anestezi altında 15-20 dk sürmektedir. İlerde aynı tarafa yatma gibi , tek kaşını daha çok kaldırma gibi sebeplerden kaynaklı asimetrileri de düzeltmeye yarayan bir tedavidir . Badem Göz Estetiği gözün hafif yukarı doğru çekilerek gözün daha iri gözükmesini, bakışların daha derin bir ifadeye kavuşmasını sağlamaktır. Burada en önemli detay çekikliğin tam olmamasıdır. Çoğu zaman makyajla verilmeye çalışılan ifadenin kalıcı olması sağlanmaktadır” diye konuştu.

BADEM GÖZ ESTETİĞİNİ KİMLER YAPTIRABİLİR?

Doktor Sevgi Ekiyor, Badem Göz Estetiği tamamen kişinin estetik algısına hitap eden bir işlem olduğunu belirterek, “ Esas olan yüzünüzün ve göz yapınızın estetik açıdan buna uygun olup olmamasıdır. Özellikle yapı itibariyle düşük göz yapısına sahip kişiler daha çok tercih etmektedir. Doktorunuzla yapacağınız detaylı görüşme sonrası bu işlemi yaptırmak isteyip istemediğinize daha net karar verebilirsiniz. Yapılan askılama işleminin beğenilmediği taktirde geri alınabilen bir uygulama olması da Badem Göz Estetiği için artı bir değerdir” dedi.

BADEM GÖZ ESTETİĞİNİN SOSYAL HAYATA ETKİSİ NEDİR?

Badem Göz Estetiğinin düşük göz görüntüsünün sürekli makyajla kapatılmaya çalışmayı ortadan kaldırdığına dikkat çeken Doktor Sevgi Ekiyor, “Düşük gözlü olmayan kişilerin tercih etme sebebi ise bakışlara kattığı derinliktir. Ayrıca Badem Göz dışarıdan zor fark edilen bir estetik operasyondur. Çevrenizdekiler sizde farklı bir güzellik olduğunu far keder, ama bunun ne olduğunu anlamakta zorlanır. Düşük göz yapısı size sürekli yorgun ve uykulu bir ifade verirken bu uygulama sayesinde sürekli dinç bir ifade veriyor” dedi.

Doktor Sevgi Ekiyor, Badem Göz basit bir askılama uygulaması olduğu için yüzde yapılan diğer askılama işlemleri gibi kalıcılığının 3-4 yıl olduğunu beğenilmediği taktirde geri alınabilen bir işlem olduğunu sözlerine ekledi.