Göz boyamayı bırak da gömdüğün metrolara bak

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İBB bütçesini hizmete değil reklama harcayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “Dünyada aynı anda 10 metro yapan tek şehir” pankartlarıyla donattığı metro sahalarında in cin top oynarken bitiremediği projelere bir yenisini daha ekliyor. İmamoğlu, HızRay’ ile İstanbul’u baştan başa hızlı ulaşıma kavuşturacağını iddia etti. Zillet belediye başkanı İmamoğlu, “İstanbul’un en büyük metro projesini hazırladık. ‘HızRay’ şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak” ifadelerini kullandı.

Projeler durdurdu

İcraat değil laf, proje değil şov, hizmet değil algı çalışması yaptığı 3 yıllık İBB Başkanlığı dönemi AK Parti icraatlarına çökmekle geçen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun metro karnesi sıfırla dolu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bitirip hizmete açtığı Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu “Maliyetini İBB karşılıyor” diyerek biten projeye çökmeye çalışan İmamoğlu, AK Parti döneminde başlatılan Sancaktepe-Yenidoğan, Yenikapı-Sefaköy, Kirazlı-Halkalı metro hatlarının inşaatını sürdüremeyip durdurdu. Projesi, izinleri ve finansmanı hazır olan Kağıthane-İstinye metrosuna kazma bile vurulamadı. İmamoğlu’nun ekipleri, yapımını beceremedikleri Sancaktepe-Yenidoğan metrosundaki inşaat sahasını toprakla doldurarak tarihi rezalete imza atmıştı.

Göz boyamayı bırak!

İsmi zilletin cumhurbaşkanı adayı olarak geçen ve somut hiçbir projesi olmayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun uçuk vaadi karşısında İstanbullular, “Sayın Başkan, göz boyamayı bırak. Geçmişte üstüne moloz döktüğün ve iptal ettiğin projeleri bitirmeye bak. Ak Parti’nin projelerine çökmekten vazgeç” şeklinde tepkilerini gösterdiler.

Orantısızlık var

Şubat 2021 yılında tanıttığı ‘Hızray’ projesinin hiçbir bilimsel alt yapıya sahip olmadığını apar topar lansman yapıldığını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise, şunları dile getirdi: “Hızray Projesi’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlatıyorsunuz. Sonra İstanbul’un kuzeyinden bir tane çok büyük 5 milyar dolarlık bir proje açıklıyorsunuz. 12 tane istasyon ile 80 kilometre hızla gidecek diyorsunuz. Daha sonra bir ay içerisinde 3 defa güzergâh değiştiriyorsunuz. Lansmana bakıyorsunuz, lansmandaki arkasındaki görüntüye bakıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı, Viaport ve Finans Merkezi ile orantı yok. Orantısızlık var. Hiçbir izan yok.”