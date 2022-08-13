Göz altı yağ bezeleri nasıl geçer? Yağ bezelerini ne eritir?

Göz altı yağ bezeleri birçok kişinin ortak problemidir. Genellikle ergenlik döneminden itibaren başlar ve kadınlara daha sık görülür. Tam olarak nedeni bilinmese de sağlıksız beslenme, hareketsiz kalma gibi durumlar göz altı yağ bezesine neden olmaktadır.

Göz altı yağ bezeleri genellikle kendi kendine geçebilmektedir. Bu nedenle beze oluşumuna neden olan durumlardan kaçınmak ve birkaç yöntemi denemek bezelerinin geçmesini sağlayabilir. Göz altı bezelerin oluşumunu engellemek ve tedavisi için uygulanabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir;

· Yağ bezelerinin oluşumunu engellemek ve gidermek için kolesterol seviyesini arttıran kahve, peynir, tuz gibi besinlerden uzak durmalısınız.

· Yağ bezelerinin oluşumunda streste önemli rol oynar. Stresten olabildiğince uzak durmanız bezelerin oluşumunu engelleyeceği gibi giderilmesini de sağlar.

· Göz altı bölgesi hassas bir bölgedir. Bu nedenle kimyasal ürünlere ve güneşin zararlı ışınlarına çok fazla maruz kalmamasına dikkat edin.

· Göz altı bezelerinden çok fazla rahatsızlık duyuyorsanız lazer tedavi veya cerrahi çıkama işlemlerinden faydalanabilirsiniz.

· Göz altı yağ bezelerine iyi gelen yöntemlerden biri de buhar banyosudur. Buhar banyosu ciltteki toksinlerin, kirin ve fazla yağın atılmasını sağlar. Haftada 1 kez buhar banyosu yaparak cildinizdeki yağ bezelerinden kurtulabilirsiniz.

· Göz altı bezeleri genellikle kötü beslenmeyle ilişkilidir. Sağlıksız besinler yerine sağlıklı besinleri tercih ederek göz altı yağ bezelerinden kurtulabilirsiniz.

Göz Altı Bezeleri Neden Olur?

Göz altı bezeleri birçok nedene bağlı olarak meydana gelir. Yağ bezeleri göz kapağı ve göz altı başta olmak üzere vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkabiliyor. Genellikle ciddi bir sağlık sorununa neden olmayan göz altı yağ bezeleri, kötü görünüm nedeniyle şikayet edilmektedir.

Göz ve çevresinde ortaya çıkan yağ bezelerinin çıkmasındaki nedenlerden biri de damarların yağlanmasıdır. Damarların yağlanması nedeniyle ortaya çıkan göz altı yağ bezeleri ciddi bir rahatsızlığa neden olabilir. Bu nedenle yağ bezeleri için mutlaka bir uzmandan yardım almanız önerilmektedir.

Yağ bezelerinin ortaya çıkmasındaki diğer nedenler aşağıdaki gibidir;

Göz altı yağ bezelerinin oluşumunda etkili olan nedenlerden biri yüksek kolesteroldür. Yüksek kolesterol birçok rahatsızlığa neden olduğu gibi yağ bezelerinin oluşumuna da neden olabilir. Aşırı tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durarak kolesterol seviyenizi dengeleyebilirsiniz.

Kıl kökü iltihabı bir bakteriyel enfeksiyondur. Kıl kökünün iltihaplanması ile ortaya çıkar ve yağ bezesi gibi problemlerin meydana gelmesine neden olur. Kıl kökü iltihaplanmasının olması durumunda mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.

Yağlı yiyecekler sağlık üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olur. Bu etkilerden biride yağ bezesi oluşumudur. Sağlıksız ve aşırı yağlı yemekler ile beslenme göz altı yağ bezesi oluşumuna neden olur.

Ayrıca güç içerisinde çok fazla hareketsiz kalmak, kötü beslenmek, genetik geçiş ve metabolik rahatsızlıklar da göz altı yağ bezesi oluşumuna rol oynar.

Göz Altı Yağ Bezeleri İçin Etkili Maske Tarifi

Düzensiz, sağlıksız ve hareketsiz bir yaşamın sonucu olan göz altı yağ bezeleri birçok kişinin ortak problemlerinden biridir. Göz altı yağ bezelerinden kurtulmak için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de yağ bezeleri için etkili maskelerdir. Göz altı yağ bezlerinin oluşumunda en etkili maskeleri bu yazımızda topladık.

Göz altı yağ bezeleri için etkili maske tarifleri aşağıdaki gibidir;

Domates suyu maskesi

Yarım domatesi yağ bezesinin ortaya çıktığı bölge üzerine yerleştirin ve 20 dakika kadar bekletin. Bekledikten sonra bölgeyi iyice temizleyin. Bu maskeyi haftada en az 2 en fazla 4 defa olmak üzere uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi maskesi

Sirke içerisindeki bileşenler yağ bezesinin enfeksiyon kapmasının önüne geçer ve yağ bezesini küçülterek yok edilmesini sağlar. Birkaç damla elma sirkesini ve aynı miktarda suyu ufak bir kap içerisine aktarın. Karışımı bir pamuk yardımı ile yağ bezesi üzerine uygulayın. Bu karışımı haftada 4 defa uygulayabilirsiniz.

Salatalık maskesi

1 adet salatalığı blenderden geçirin ve bir süzgeç yardımı ile salatalığın suyunu süzün. Ardından salatalığı bir kap içerisine aktarın ve içerisine 1 adet yumurta akını ekleyerek karıştırın. Karşımın içerisine 1 tatlı kaşığı krema ekleyerek homojen olacak bir şekilde karıştırın.

Karışımı göz altındaki yağ bezesine uygulayın ve 20 dakika kadar bekleyin. Bu karışımı haftada 2 veya 3 uygulayabilirsiniz.

Yulaf ezmesi maskesi

Göz altı yağ bezelerinden kurtulmak için en etkili maskelerden biri yulaf ezmesi maskesidir. 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 2 damla suyu bir karıştırmak kabının içerisine ekleyin ve karıştırın. Karşım koyu kıvama ulaşana kadar karıştırın. Macun haline gelen karışımı yağ bezelerinin üzerine nazik bir şekilde sürün. Bu karışımı haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

Göz Altı Yağ Bezeleri İçin Etkili Kür

Bilimsel adı lipom olan yağ bezesini genellikle göz altı bölgesinde olsa da vücudun çeşitli yerlerinde de ortaya çıkabilir. Yağ bezeleri içi yağ dolu, tümör beze oluşumlarıdır. Tümör her ne kadar kötü olarak bilinse de iyi huylu tümörlerde vardır. İyi huylu tümörler çok zararlı olmamaktadır. Göz altı yağ bezeleri de iyi huylu tümörlerdendir.

Yağ bezeleri yumuşak bir yapıya sahiptir ve dokunulduğu zaman hareket ediyormuş hissi meydana gelir. Bu durumun herhangi bir olumsuzluğu yoktur ve yağ bezeleri sağlığı ciddi anlama tehdit eden bir rahatsızlık değildir.

Kişiyi estetik açıdan rahatsız etmesi, ağrı oluşması veya aşırı büyümesi gibi durumlarda uzman bir doktor yardımı ile yağ bezlerinin aldırılması önerilmektedir. Ancak çok büyümeyen ve ağrı yapmayan yağ bezelerini evde yapabileceğiniz birkaç yöntem ile önüne geçebilir ve yağ bezelerinden kurtulabilirsiniz.

Göz altı yağ bezesi için en çok bilinen ve uzmanlar tarafından önerilen kür, soğan kürüdür. Soğan kürünü doğru ve düzenli bir şekilde uygulayarak göz altı yağ bezelerinden kurtulabilirsiniz.

Soğan kürü için gerekli malzemeler;

Su (1,5 su bardağı)

Kuru soğan (orta boy)

Soğan Kürü Uygulanışı;

1,5 su bardağı suyu bir demlik içerisine aktarın ve kaynamaya bırakın.

Kaynamaya bıraktığınız suyun içerisine orta boy kabukları soyulmuş kuru soğanı 4-5 parçaya bölerek aktarın.

Demliğin ağzını kapatın ve 5 dakika kadar kaynamaya bırakın.

5 dakika kadar bekledikten sonra kürü ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Ilıdıktan sonra kürü süzün.

Bu kürü en fazla 15 gün boyunca güne 2 kez olmak üzere uygulayabilirsiniz.

Göz Altı Yağ Bezelerine Bitkisel Çözümler

Vücudun herhangi bir bölümünde meydana gelebilen yağ bezeleri için bitkisel çözümler uygulayabilir ve yağ bezelerinden kurtulabilirsiniz. Yağ bezesi tedavi yöntemleri arasında kimyasal ürünler, lazer tedavisi ve kürlerin yanı sıra bitkisel çözümlerde yer almaktadır. Yağ bezesi tedavisi için uzmanlar en çok bitkisel çözümleri öneriyor. Kimyasal ürünlerin yerine doğal ve sağlığa yararlı bitkiler ile yağ bezelerinde kurtulabilmek mümkündür.

Göz altı yağ bezelerine iyi gelen bitkisel çözümleri aşağıda listeledik;

Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı, yağ bezeleri üzerinde oldukça etkilidir. Cilt üzerindeki bakterileri ve iltihapları temizler. Bu özelliği sayesinde çay ağacı yağı, yağ bezelerinin yok edilmesini sağlar.

Çay ağacı yağını bir pamuk yardımı ile yağ bezesinin ortaya çıktığı bölgeye uygulayarak kullanabilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak özellikle mikrop kırıcı ve antibiyotik etkisi ile bilinmektedir. Bu özellikleri sayesinde yağ bezelerinin yumuşamasını ve yok ufalarak yok edilmesini sağlar.

1 diş sarımsak ve 1 adet karanfili bir havan içerisinde ezin. Karışımı gözaltı bölgeniz meydana gelen yağ bezine uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin. Bekledikten sonra ılık su ile bölgeyi iyice yıkayın.

Sarımsak yöntemini günde 1 kez uygulayabilirsiniz.

Lavanta Kürü

Lavantanın olumlu etkilerinden biri de yağ bezelerinin yok edilmesini sağlamasıdır. 1 tatlı kaşığı lavanta ve 1,5 su bardağı suyu uygun bir demlik içerisinde 10 dakika kadar kaynatın.

Lavanta kürünü akşam yemeklerinden 2 saat önce tüketebilirsiniz. 15 gün boyunca bu çayı tüketebilirsiniz. 15 gün sonunda yağ bezesinin iyileştiğini görebilirsiniz.

Göz Altı Yağ Bezelerini Evde Geçirme Yöntemleri

Vücutta yer alan yağ hücrelerinin büyümesi ve dağılması sonucunda ortaya çıkan iyi huylu tümörlere yağ bezesi denmektedir. Yağ bezeleri göz altı bölgesinde başta olmak üzere vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkabilir. Meydana gelen yağ bezelerinden şikayetçi olanlar genellikle estetik açıdan rahatsızlık duydukları için şikayet ederler. Ayrıca yağ bezelerinin ciddi bir rahatsızlık olmadığını söyleyebiliriz.

Estetik açıdan kötü görünebilen yağ bezelerini evde uygulayabileceğiniz yöntemler sayesinde kurtulmanız mümkündür. Göz altı yağ bezeleri evde geçirme yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Aloe Vera Jeli

Aloe vera jeli cilt yüzeyinde oluşan problemler için doğal bir ilaç niteliği taşır. Aloe vera jelinin iyi geldiği cilt problemlerinden biri de yağ bezeleridir. Aloe vera jelini yağ bezesinin bulunduğu bölgeye uygulayarak yağ bezesinin ufalmasını ve kaybolmasını sağlayabilirsiniz.

Lavanta Yağı

Lavanta yağı, yağ bezesinin temizlenmesine yardımcı olur. Cilt üzerindeki bakterilerin temizlenmesini sağlayan ve iltihap oluşumunu engelleyen lavanta yağını bir pamuk yardımı ile yağ bezesi bölgesine uygulayarak zamanla yağ bezesinden kurtulabilirsiniz.

Göz Altı Yağ Bezelerine Ne İyi Gelir?

Göz altı yağ bezeleri genellikle kolesterolden ve yağlı yiyeceklerden kaynaklanır. Göz çevresinde çok sık karşılaşılan yağ bezeler genellikle beyaz ve sarı renklerden oluşur. Özellikle kapatıcı ve yağ bazlı kremlerin kullanımından sonra ortaya çıkan yağ bezleri başta göz çevresinde olmak üzere vücudun herhangi bir bölgesinde de ortaya çıkabilir.

Göz etrafına meydana gelen yağ bezelerinden kurtulmak için bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bu yöntemler düzenli bir şekilde uygulandığı takdirde zamanla göz altı yağ bezelerinin küçülmesine ve kaybolmasına yardımcı olur.

Göz altı yağ bezelerine iyi gelen yöntemler aşağıdaki gibidir;

Uyku düzensizliği yağ bezesi oluşumuna neden olabilir. Uykunuzu düzene sokmanız yağ bezesinin önüne geçebilir.

Stres ve endişeli ortamlardan uzak durarak yağ bezesinden kurtulabilirsiniz.

Yeterli şekilde su içmemeniz ve sağlıksız beslenmeniz yağ bezesi oluşumuna neden olur. Gün içerisinde en az 2 litre su tüketmeniz ve sağlıklı beslenmeniz önerilir.

Kolesterolü arttıracak besinlerden uzak durmanız yağ bezelerinin yok olmasına yardımcı olmaktadır.