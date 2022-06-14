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Spor Gösterdiği son kırmızı kart oldu! Hakemi döve döve öldürdüler
Spor

Gösterdiği son kırmızı kart oldu! Hakemi döve döve öldürdüler

El Salvador'da oynanan amatör maçta futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan 63 yaşındaki hakem Jose Arnoldo Amaya yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 20:07:00 -

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Miramonte şehrinde bulunan Toluca stadyumunda amatör maçı yöneten 63 yaşındaki hakem Jose Arnoldo Amaya, kırmızı kart gösterdiği futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

"Sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz"

İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybeden hakem için Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi. Başkan Hugo Carrillo ise, "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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