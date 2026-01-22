Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Başkan Putin, ABD ile Danimarka’nın konuyu "kendi aralarında" çözeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Bu arada Danimarka, her zaman Grönland'ı bir koloni olarak görmüş, ona oldukça sert, hatta acımasızca davranmıştır ama bu başka bir konu, şu anda kimsenin ilgisini çekeceğini sanmıyorum." dedi.