Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu
AA Giriş Tarihi:

Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Grönland'da olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor" dedi ve adanın tahmini fiyatını duyurdu.

#1
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle çevrim içi toplantı düzenledi. Toplantıda, gündemdeki konulara değinen Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edildiklerini belirtti.

#2
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Putin, "ABD Başkanı'na teklifinden dolayı teşekkür ederim. Uluslararası istikrarın güçlendirilmesine yönelik her türlü girişimi her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığına Barış Kurulu ile ilgili iletilen belgeleri inceleme ve Rusya'nın stratejik ortaklarıyla bu konuyu istişare etme talimatı verildiğini aktaran Putin, bundan sonra Trump'ın teklifine yanıt verebileceklerini söyledi.

#4
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Putin, "Bize sunulan teklif, öncelikle Orta Doğu'daki duruma, Filistin halkının mevcut sorunlarına ve Gazze Şeridi'ndeki ağır insani sorunlara çözüm bulunmasını öngörüyor. Bu sürecin, Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları temelinde Filistin-İsrail arasındaki meselenin uzun vadeli çözümünü olumlu etkilemesi önemli. Filistinlilerin temel ihtiyaç ve isteklerinin dikkate alınması gerekiyor." diye konuştu.

#5
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Gazze'nin yeniden inşa edilmesinin önemini vurgulayan Putin, "Bu nedenle Rusya'nın Filistin halkıyla özel ilişkilerini dikkate alarak eski ABD yönetimi döneminde dondurulan Rus varlıklarında 1 milyar doları Barış Kurulu'na gönderebiliriz. ABD'de dondurulan Rus varlıklarından geriye kalan kısım, Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşmasının sağlanmasının ardından çatışmalardan zarar gören toprakların yeniden inşası için kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Putin, bu konuları yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmede istişare etmeyi planladığını söyleyerek, ABD yönetiminin Ukrayna krizine çözüm arayışına katkıda bulunmasını takdir ettiklerini dile getirdi.

#7
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

"GRÖNLAND BİZİ İLGİLENDİRMİYOR" Trump’ın hedefindeki Grönland’a ilişkin de konuşan Putin, "Grönland'da olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD ile 1867’de benzer sorunları çözme konusunda deneyimimiz var, bilindiği gibi Rusya, Alaska’yı ABD’ye sattı." dedi.

#8
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Putin, Alaska’nın 1 milyon 717 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğuna işaret ederek, "Belki biraz daha fazladır. ABD, Alaska’yı bizden 7,2 milyon dolara almıştı. Bugünün enflasyonuyla bu miktar yaklaşık 158 milyon dolardır." diye konuştu.

#9
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Grönland’ın ise yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğunu belirten Putin, "Bunu ABD’nin Alaska’yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland’ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." ifadesini kullandı.

#10
Foto - Vladimir Putin, Grönland'ın fiyatını duyurdu

Başkan Putin, ABD ile Danimarka’nın konuyu "kendi aralarında" çözeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Bu arada Danimarka, her zaman Grönland'ı bir koloni olarak görmüş, ona oldukça sert, hatta acımasızca davranmıştır ama bu başka bir konu, şu anda kimsenin ilgisini çekeceğini sanmıyorum." dedi.

