Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

Ticaret verileri de bu tabloyu doğruluyor: 2025 yılında Çin–Grönland ticaret hacmi 429 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu miktarın 420 milyon doları Grönland’ın Çin’e ihracatından — yani karides, morina, halibut ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinden — geliyor. Çin’in Grönland’dan ithalatı ise sadece 9 milyon dolar, o da temel tüketim mallarından oluşuyor.