Dünya
14
Yeniakit Publisher
Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

ABD’nin 2026 başından bu yana “Çin ve Rusya, Grönland çevresinde faaliyet gösteriyor” iddiaları gerçekten doğru mu? Uzman isim meselenin aslını açıkladı.

#1
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

Uluslararası ilişkiler uzmanı Pei Si, ABD’nin “Çin Grönland’ı tehdit ediyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Uzman, Çin’in adada ne askeri ne ekonomik bir varlık gösterdiğini, Washington’un Arktik üzerindeki hegemonyasını sürdürmek için bu söylemi kullandığını belirtiyor.

#2
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

2026 yılı itibarıyla Washington yönetimi, Arktik bölgesinde stratejik üstünlüğünü koruma gerekçesiyle Grönland’a yönelik söylemlerini sertleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve çevresindeki güvenlik danışmanları, “Çin ve Rusya Grönland çevresinde faaliyet gösteriyor” iddiasını sık sık gündeme taşıdı.

#3
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

Ancak Danimarka ve uluslararası gözlemciler, bu iddiaların tamamen temelsiz olduğunu vurguluyor. Gerçekte, Grönland açıklarında hiçbir Çin ya da Rus gemisine rastlanmadı. Buna rağmen ABD’nin söylemleri, Grönland’ı yeni bir jeopolitik rekabet sahasına dönüştürme çabasının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

Resmî veriler, Çin’in Grönland’daki etkinliğinin neredeyse sıfır düzeyinde olduğunu gösteriyor. Adada hiçbir Çinli kurum, yatırım projesi veya yerleşik şirket bulunmuyor. Grönland’da çalışan yaklaşık 30 Çinli işçi, yalnızca deniz ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor.

#5
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

Ticaret verileri de bu tabloyu doğruluyor: 2025 yılında Çin–Grönland ticaret hacmi 429 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu miktarın 420 milyon doları Grönland’ın Çin’e ihracatından — yani karides, morina, halibut ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinden — geliyor. Çin’in Grönland’dan ithalatı ise sadece 9 milyon dolar, o da temel tüketim mallarından oluşuyor.

#6
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

Turizmde de benzer bir durum söz konusu. 2024 yılında Grönland’ı ziyaret eden Çinli turist sayısı yalnızca 3.500 kişi oldu; bu rakam adanın toplam ziyaretçi sayısının çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.

#7
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

ABD basınında yer alan “Çin gemileri Grönland açıklarında devriye geziyor” yönündeki iddialar, Danimarka Savunma Komutanlığı tarafından kesin bir dille yalanlandı. Grönland’daki Ortak Arktik Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Soren Andersen, 16 Ocak’ta yaptığı açıklamada: “Grönland yakınlarında Çin veya Rus gemisi yok.” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

MarineTraffic ve LSEG gibi uluslararası gemi takip sistemlerinden alınan veriler de Andersen’i doğruluyor — Grönland çevresinde hiçbir Çin bandıralı gemi bulunmuyor. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, “Çin’den Grönland’a yönelik anlık bir tehdit yok” derken, Parlamento Savunma Komisyonu Başkanı Rasmus Jarlov, daha da net konuştu: “Çin ve Rusya’dan Grönland’a karşı büyük bir tehdit iddiası tamamen hayal ürünüdür.”

#9
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

İronik biçimde, Çin Grönland’da yatırım yapmaya çalıştığında Danimarka tarafından siyasi gerekçelerle engellendi. Kopenhag yönetimi, daha önce havaalanı genişletme ve madencilik projelerinde Çinli şirketlerin yer almasını idari kararla veto etti.

#10
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

Bakan Rasmussen, bu kararı doğrulayarak, “Grönland’a Çin yatırımlarının girişini engelleyecek bir yatırım tarama mekanizması oluşturduk.” açıklamasında bulundu. Bu da gösteriyor ki Çin, bölgede “yayılmacı” bir güç değil; bilakis, siyasi bariyerlerle dışlanan bir aktör.

#11
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

Çin, 2018’de yayımladığı **“Arktik Politikası Beyaz Kitabı”**nda pozisyonunu şu ifadelerle ortaya koymuştu: “Tüm devletler, BM Şartı ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne uygun davranmalı, Arktik devletlerinin egemenliğine ve yerli halkların kültürüne saygı göstermelidir.” Bu çerçeve, Pekin’in bölgeye yönelik ekonomik ve çevresel temelli bir yaklaşım benimsediğini ortaya koyuyor.

#12
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

12 Ocak 2026’da Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de benzer bir açıklamada bulundu: “Arktik, jeopolitik rekabetin değil, sürdürülebilir kalkınmanın alanı olmalıdır. Çin’in tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygundur.” Mao ayrıca, ABD’nin diğer ülkeleri “bencil çıkarları uğruna bahane olarak kullandığını” söyledi. SONUÇ: TEHDİT DEĞİL, ALGI SAVAŞI Uzman Pei Si’ye göre, Çin’in Grönland’daki fiili varlığı ve ekonomik etkisi dikkate alındığında, bir “tehdit” söylemi tamamen siyasi bir manipülasyondur.

#13
Foto - Trump haklı mı? Çin, Grönland için bir tehdit mi?

Çin’in: Askerî üssü yok, Yatırımı yok, Stratejik altyapısı yok. Grönland ile ilişkisi sadece deniz ürünleri ticareti düzeyinde. Pei Si, ABD’nin Grönland’ı Arktik stratejisinin bir parçası olarak kullanmaya çalıştığını, Çin’i ise “küresel rakip” çerçevesinde göstererek kendi bölgesel nüfuzunu meşrulaştırma çabasına girdiğini belirtiyor. “Çin’in Grönland’ı tehdit ettiği iddiası, verilerle çürütülmüş bir jeopolitik propaganda unsurudur.” Kaynak: Global Times – Pei Si

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
