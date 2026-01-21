Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland çıkışı ve beraberinde gelen ek gümrük vergisi tehditleri, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Ons altının 4 bin 888 dolarla tarihi rekorunu kırmasına paralel olarak, yurt içinde gram altın güne yüzde 2,6 değer kazancıyla başlayarak 6 bin 790 liraya ulaştı. Piyasalarda "Grönland Krizi" olarak adlandırılan bu süreç, değerli metallerde eşi benzeri görülmemiş bir ralliyi tetikledi.