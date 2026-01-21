  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kış sert yüzünü gösterdi! Kuş cenneti tamamen dondu Tüm altın sahiplerini ilgilendiriyor: Türkiye’deki bankalar şaşırtan gelişmeyi duyurdu Sebze ve meyvelerde büyük tehlike! Sağlığımız risk altında DEM Parti’den, Hakan Fidan için “Hadi oradan” dedirten talep: Bir an önce görevden alınmalıdır AK Partili isimden Türkiye'nin ünlü cemaati hakkında suç duyurusu! 'Ölümü şaibeli' 300 yıl yetecek rezerv bulundu! Tam tamına 33 milyar ton! Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu Üniversite öğrencilerinin ulaşım kartları belediyeden! Toyota gemileri yaktı: Corolla Sedan modelde büyük indirim!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland çıkışı ve beraberinde gelen ek gümrük vergisi tehditleri, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Ons altının 4 bin 888 dolarla tarihi rekorunu kırmasına paralel olarak, yurt içinde gram altın güne yüzde 2,6 değer kazancıyla başlayarak 6 bin 790 liraya ulaştı. Piyasalarda "Grönland Krizi" olarak adlandırılan bu süreç, değerli metallerde eşi benzeri görülmemiş bir ralliyi tetikledi.

#1
Foto - Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 790 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 28 liradan satılıyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 619 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 2,6 değer kazancıyla 6 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor.

#2
Foto - Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 28 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik risklerle 4 bin 888,1 dolarla rekor seviyeyi test eden altının ons fiyatı, dünkü kapanışın yüzde 2,7 üzerinde 4 bin 884 dolarda seyrediyor.

#3
Foto - Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken güvenli liman varlıklara talep devam ediyor.

#4
Foto - Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili tehditlerinin dolar endeksi, ABD tahvilleri ve hisse senetlerine kadar ABD varlıklarında geniş çaplı bir satış dalgasına yol açması değerli metallerin sert yükselmesini sağladı.

#5
Foto - Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu

Öte yandan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıklamasının ardından Japonya'da tahvil piyasasında görülen satış baskısı da altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

#6
Foto - Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu

Takaiçi'nin harcamaları artıracağına ve bunun ülkenin mali istikrarının sürdürülbilirliğine dair soru işaretlerini artırması yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oluyor.

#7
Foto - Altın piyasasında ‘Grönland’ depremi: Jeopolitik kriz ve ticaret savaşları altını uçurdu

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti
Gündem

Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti

Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, “Kürt Mehmet” lakabı ile bilinen Mehmet Kaplankıran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Yetk..
Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi
Gündem

Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın müşaviri olan Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan..
DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler
Gündem

DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan DEM Partili bir grup terör sempatizanı, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi. ..
Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak giri..
Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Gündem

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF'ye konuşan teröristbaşı Murat Karayılan, Suriye’nin kuzeyinde YPG/SDG’nin sürülmesine ilişkin yaptığı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23